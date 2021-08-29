Президент ФИФА назвал чемпионат мира по пляжному футболу в Москве лучшим в истории

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино признал прошедший в России чемпионат мира по пляжному футболу лучшим в истории. Об этом он заявил во время общения с журналистами.

"Это лучший чемпионат мира по пляжному футболу в истории. Три года назад здесь был лучший чемпионат мира по футболу, а сейчас — лучший среди пляжных футболистов", — сказал Инфантино.

Напомним, что в 2018 году ФИФА признала лучшим за всю историю чемпионат мира по футболу в России.