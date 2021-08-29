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Президент ФИФА назвал чемпионат мира по пляжному футболу в Москве лучшим в истории

Наша сборная одержала победу на домашнем турнире и стала трёхкратным чемпионом мира.

29 августа, 20:03
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино признал прошедший в России чемпионат мира по пляжному футболу лучшим в истории. Об этом он заявил во время общения с журналистами.

"Это лучший чемпионат мира по пляжному футболу в истории. Три года назад здесь был лучший чемпионат мира по футболу, а сейчас — лучший среди пляжных футболистов", — сказал Инфантино.

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Напомним, что в 2018 году ФИФА признала лучшим за всю историю чемпионат мира по футболу в России.

Как сообщал Лайф, сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу, обыграв в финальном матче команду Японии со счётом 5:2. Турнир проходил в Москве. Таким образом, после победы на домашнем первенстве сборная России стала трёхкратным чемпионом мира по пляжному футболу.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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