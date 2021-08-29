Президент ФИФА назвал чемпионат мира по пляжному футболу в Москве лучшим в истории
Наша сборная одержала победу на домашнем турнире и стала трёхкратным чемпионом мира.
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино признал прошедший в России чемпионат мира по пляжному футболу лучшим в истории. Об этом он заявил во время общения с журналистами.
"Это лучший чемпионат мира по пляжному футболу в истории. Три года назад здесь был лучший чемпионат мира по футболу, а сейчас — лучший среди пляжных футболистов", — сказал Инфантино.
Напомним, что в 2018 году ФИФА признала лучшим за всю историю чемпионат мира по футболу в России.
Как сообщал Лайф, сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу, обыграв в финальном матче команду Японии со счётом 5:2. Турнир проходил в Москве. Таким образом, после победы на домашнем первенстве сборная России стала трёхкратным чемпионом мира по пляжному футболу.
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