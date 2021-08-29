В Кремле назвали достойной восхищения победу сборной России на ЧМ по пляжному футболу
Дмитрий Песков отметил, что спорт прекрасен тем, что там всё однозначно - или ты чемпион, или нет.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал победу сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу. Представитель Кремля отметил, что она достойна восхищения.
"Спорт прекрасен тем, что там все однозначно! Или ты чемпион, или нет! Ребята стали чемпионами. Это достойно восхищения!" — сказал Песков в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Напомним, в финале российские пляжные футболисты обыграли Японию со счётом 5:2. Для России этот титул чемпионов мира стал уже третьим.
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