НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Кремле назвали достойной восхищения победу сборной России на ЧМ по пляжному футболу

Дмитрий Песков отметил, что спорт прекрасен тем, что там всё однозначно - или ты чемпион, или нет.

29 августа, 19:53
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал победу сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу. Представитель Кремля отметил, что она достойна восхищения.

"Спорт прекрасен тем, что там все однозначно! Или ты чемпион, или нет! Ребята стали чемпионами. Это достойно восхищения!" — сказал Песков в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Наши красавцы : Сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионат мира в Москве

Наши красавцы : Сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионат мира в Москве

Напомним, в финале российские пляжные футболисты обыграли Японию со счётом 5:2. Для России этот титул чемпионов мира стал уже третьим.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Наши красавцы : Сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионат мира в Москве

сегодня в 17:40

Песков заявил о возможности конструктивного обсуждения закона об иноагентах

27 августа, 10:31

Названы соперники сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022

сегодня в 19:17

Известный исполнитель регги Ли Перри умер на Ямайке

сегодня в 19:46

Ураган "Ида" обрушился на американский штат Луизиана и оставил без света тысячи жителей

сегодня в 19:40

Новости партнеров

Layer 1