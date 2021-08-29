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Опубликовано 29 августа 2021, 22:46

Известный исполнитель регги Ли Перри умер на Ямайке

Ямайский музыкант Ли Перри. Фото © Wikipedia

Ямайский музыкант Ли Перри. Фото © Wikipedia

Артист был одним из первых, кто начал разрабатывать даб-музыку в 1970-х.

Знаменитый продюсер и исполнитель регги Ли Перри скончался 29 августа на Ямайке на 86-м году жизни. Об этом сообщил премьер-министр карибской страны Эндрю Холнесс в "Твиттере".

"Мои глубокие соболезнования семье, друзьям и поклонникам легендарного продюсера и певца Рейнфорда Хью Перри, известного как Ли Скрэтч Перри <…> Его всегда будут помнить за его безупречный вклад в музыку. Пусть его душа покоится с миром", — говорится в сообщении.

Скончался актёр и телеведущий Алексей Лагутин
Скончался актёр и телеведущий Алексей Лагутин

Перри также был одним из первых, кто начал разрабатывать даб-музыку в 1970-х с применением студийных эффектов для создания новых инструментальных композиций из существующих треков регги. Он сотрудничал с такими артистами, как Боб Марли и Beastie Boys.

Ранее Лайф рассказывал, что скончался легендарный регги-певец Банни Уэйлер.

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Юлия Коновалова
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