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Глава Минюста Украины принял на работу пожизненно осуждённую преступницу

Заключённым надо работать не только ради заработка, но и для ресоциализации, считает министр Малюська.

29 августа, 20:45

Фото © Pixabay

Министр юстиции Украины Денис Малюська принял на работу в своё ведомство пожизненно осуждённую преступницу. Об этом он рассказал на своей странице в "Фейсбуке".

"Пожизненно осуждённого (а точнее, осуждённую) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны", — говорится в сообщении.

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По мнению министра, пожизненно осуждённым необходимо трудиться не только для заработка, но и для ресоциализации. Причём последнее Малюська назвал "главной целью, ради которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков". Чиновник не уточнил, какую именно работу в ведомстве выполняет осуждённая, а также не пояснил, за какие преступления она отбывает наказание.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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