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Самый дорогой игрок "Ростова" официально перешёл в английский клуб

Футболист будет выступать за команду АПЛ на правах аренды до конца сезона 2021/22.

29 августа, 21:06
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Полузащитник российского футбольного клуба "Ростов" Матиас Норманн перешёл в английский "Норвич" на правах аренды. Об этом сообщается на официальном сайте ростовчан.

Уточняется, что клуб Английской премьер-лиги арендовал норвежца до конца сезона 2021/22 с правом выкупа. Норманн перешёл в "Ростов" в январе 2019 года. Полузащитник провёл за клуб 56 матчей и забил два мяча. Он также заслужил приглашения в сборную Норвегии. Добавим, что до своего трансфера в "Ростов" Норманн выступал в английском клубе "Брайтон". Сейчас его трансферная стоимость превышает 10 миллионов евро. По этому показателю он является самым дорогим игроком клуба с берегов Дона.

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Сам Норманн, комментируя свой переезд на Туманный Альбион, признался, что хорошо знаком с Англией. Игрок подчеркнул, что в России добился прогресса и в каком-то смысле нашёл себя. Норвежец заметил, что счастлив оказаться в "Норвиче", ведь для него это новый, интересный вызов. По словам футболиста, сейчас он готов к уровню АПЛ и ждёт своего дебюта за новый клуб.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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