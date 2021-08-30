Самый дорогой игрок "Ростова" официально перешёл в английский клуб

Полузащитник российского футбольного клуба "Ростов" Матиас Норманн перешёл в английский "Норвич" на правах аренды. Об этом сообщается на официальном сайте ростовчан.

⚡️ Матиас Норманн продолжит этот сезон в «Норвиче» 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Норвежец арендован @NorwichCityFC до конца сезона 21/22 с правом выкупа.



Желаем Матиасу успешных игр в Англии! — Football Club Rostov (@rostovfc) August 29, 2021

Уточняется, что клуб Английской премьер-лиги арендовал норвежца до конца сезона 2021/22 с правом выкупа. Норманн перешёл в "Ростов" в январе 2019 года. Полузащитник провёл за клуб 56 матчей и забил два мяча. Он также заслужил приглашения в сборную Норвегии. Добавим, что до своего трансфера в "Ростов" Норманн выступал в английском клубе "Брайтон". Сейчас его трансферная стоимость превышает 10 миллионов евро. По этому показателю он является самым дорогим игроком клуба с берегов Дона.