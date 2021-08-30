Самый дорогой игрок "Ростова" официально перешёл в английский клуб
Футболист будет выступать за команду АПЛ на правах аренды до конца сезона 2021/22.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Полузащитник российского футбольного клуба "Ростов" Матиас Норманн перешёл в английский "Норвич" на правах аренды. Об этом сообщается на официальном сайте ростовчан.
⚡️ Матиас Норманн продолжит этот сезон в «Норвиче» 🏴— Football Club Rostov (@rostovfc) August 29, 2021
Норвежец арендован @NorwichCityFC до конца сезона 21/22 с правом выкупа.
Желаем Матиасу успешных игр в Англии!
Уточняется, что клуб Английской премьер-лиги арендовал норвежца до конца сезона 2021/22 с правом выкупа. Норманн перешёл в "Ростов" в январе 2019 года. Полузащитник провёл за клуб 56 матчей и забил два мяча. Он также заслужил приглашения в сборную Норвегии. Добавим, что до своего трансфера в "Ростов" Норманн выступал в английском клубе "Брайтон". Сейчас его трансферная стоимость превышает 10 миллионов евро. По этому показателю он является самым дорогим игроком клуба с берегов Дона.
Сам Норманн, комментируя свой переезд на Туманный Альбион, признался, что хорошо знаком с Англией. Игрок подчеркнул, что в России добился прогресса и в каком-то смысле нашёл себя. Норвежец заметил, что счастлив оказаться в "Норвиче", ведь для него это новый, интересный вызов. По словам футболиста, сейчас он готов к уровню АПЛ и ждёт своего дебюта за новый клуб.
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