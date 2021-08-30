Названа причина очередного переноса встречи Байдена и Зеленского

Встречу лидера США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского перенесли из-за ситуации в Афганистане. Теперь переговоры в Вашингтоне состоятся не 31 августа, а 1 сентября, сообщил советник главы офиса украинского президента Украины Михаил Подоляк.

Отмечается, что с просьбой о переносе встречи обратился Белый дом, поскольку на 31 августа намечено завершение эвакуации граждан из Кабула и вывода американских войск из Афганистана.

"Ситуация абсолютно прозрачна и легко объяснима. Решение о встрече президентов 1 сентября, а не 31 августа абсолютно протокольное и объясняется в том числе и тем, что это последний день эвакуационных процедур из Афганистана", — сказал Подоляк в беседе с агентством "РБК-Украина".

Он добавил, что, учитывая непредсказуемость и накалённость ситуации в Афганистане, не может возникать никаких двусмысленностей из-за того, что США 31 августа необходима фокусировка на этой теме. Кроме того, по словам Подоляка, Киеву удобнее было бы провести встречу лидеров двух стран в информационной обстановке следующего дня, когда "Украина станет ключевым ньюсмейкером американской повестки".

Добавим, что дату переговоров Байдена и Зеленского уже меняли. Изначально визит украинского лидера в США должен был состояться 30 августа, однако затем встречу перенесли на 31-е число. Сейчас же заявляется, что переговоры пройдут в первый день осени.