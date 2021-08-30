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Макрон рассказал, какой урок Афганистан преподал политикам

По словам президента Франции, об этом же говорила и ситуация в Ливии и Ираке.

29 августа, 22:48

Фото © ТАСС / EPA

Демократию нельзя навязать извне, и это показало вторжение войск США в Афганистан и их последующий уход, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"В одном можно быть уверенным — демократию навязать нельзя, нельзя навязать правительство извне. Этому нас научила ситуация в Ираке, Ливии, ситуация в Афганистане", — сказал Макрон в эфире телеканала TF1.

Талибы не поддержали предложение Макрона о зоне безопасности в Кабуле

Талибы не поддержали предложение Макрона о зоне безопасности в Кабуле

По словам французского лидера, ошибочно полагать, что демократию можно создать при помощи оружия за несколько месяцев.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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