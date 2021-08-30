Макрон рассказал, какой урок Афганистан преподал политикам
По словам президента Франции, об этом же говорила и ситуация в Ливии и Ираке.
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Демократию нельзя навязать извне, и это показало вторжение войск США в Афганистан и их последующий уход, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
"В одном можно быть уверенным — демократию навязать нельзя, нельзя навязать правительство извне. Этому нас научила ситуация в Ираке, Ливии, ситуация в Афганистане", — сказал Макрон в эфире телеканала TF1.
По словам французского лидера, ошибочно полагать, что демократию можно создать при помощи оружия за несколько месяцев.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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