Пилоты показали видео из эпицентра разрушительного урагана "Ида"
Стихия оставила без электричества уже почти 900 тысяч жителей США.
Пилоты показали видео из эпицентра разрушительного урагана "Ида". Видео © Twitter / NOAA_HurrHunter
Американские пилоты сняли видео изнутри урагана "Ида", который накануне обрушился на США. Ролик опубликован в "Твиттере" на странице Национального управления океанических и атмосферных исследований.
На кадрах видно, как пилоты около минуты с трудом пробираются через облачность. Во время этого их самолёт сильно трясёт. Однако они всё же добираются до эпицентра урагана и делятся завораживающими видами.
Напомним, что ураган "Ида" пришёл на юг США спустя 16 лет после урагана "Катрина", который свирепствовал в тех же краях, унеся жизни 1,8 тысячи человек и причинив ущерб на 125 миллиардов долларов. Эксперты предполагают, что нынешний удар стихии может стать разрушительнее того, что был в 2005 году. Ураган оставил без электричества уже почти 900 тысяч американцев.
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