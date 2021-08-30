Пилоты показали видео из эпицентра разрушительного урагана "Ида"

На кадрах видно, как пилоты около минуты с трудом пробираются через облачность. Во время этого их самолёт сильно трясёт. Однако они всё же добираются до эпицентра урагана и делятся завораживающими видами.

Напомним, что ураган "Ида" пришёл на юг США спустя 16 лет после урагана "Катрина", который свирепствовал в тех же краях, унеся жизни 1,8 тысячи человек и причинив ущерб на 125 миллиардов долларов. Эксперты предполагают, что нынешний удар стихии может стать разрушительнее того, что был в 2005 году. Ураган оставил без электричества уже почти 900 тысяч американцев.