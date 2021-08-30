Семья основательницы Wildberries Бакальчук признана самой богатой в России
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Совокупное состояние предпринимательницы и её мужа превышает 13 миллиардов долларов.
Семья основательницы интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук признана самой богатой в России — согласно новому рейтингу Forbes.
Состояние 45-летней бизнесвумен оценивается в 13 миллиардов долларов. Капитал её супруга Владислава Бакальчука — в 130 миллионов долларов. Forbes напоминает, что до недавнего времени Татьяна Бакальчук оставалась единственной владелицей компании, но 31 декабря 2019 года она передала 1% супругу, и её доля снизилась до 99%.
Пара воспитывает пятерых детей.
Второе место в списке заняла семья Гурьевых, которой принадлежит 48,5% акций производителя удобрений "Фосагро". Их капитал составляет 6,9 миллиарда долларов.
Напомним, ранее Бакальчук возглавила рейтинг богатейших женщин России.