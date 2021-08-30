Семья основательницы Wildberries Бакальчук признана самой богатой в России

Состояние 45-летней бизнесвумен оценивается в 13 миллиардов долларов. Капитал её супруга Владислава Бакальчука — в 130 миллионов долларов. Forbes напоминает, что до недавнего времени Татьяна Бакальчук оставалась единственной владелицей компании, но 31 декабря 2019 года она передала 1% супругу, и её доля снизилась до 99%.