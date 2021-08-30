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Регион
Опубликовано 30 августа 2021, 01:28
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Семья основательницы Wildberries Бакальчук признана самой богатой в России

Фото © ТАСС / Виктория Виатрис

Фото © ТАСС / Виктория Виатрис

Совокупное состояние предпринимательницы и её мужа превышает 13 миллиардов долларов.

Семья основательницы интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук признана самой богатой в России — согласно новому рейтингу Forbes.

Состояние 45-летней бизнесвумен оценивается в 13 миллиардов долларов. Капитал её супруга Владислава Бакальчука — в 130 миллионов долларов. Forbes напоминает, что до недавнего времени Татьяна Бакальчук оставалась единственной владелицей компании, но 31 декабря 2019 года она передала 1% супругу, и её доля снизилась до 99%.

Пара воспитывает пятерых детей.

Кто может стоять за основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук
Кто может стоять за основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук

Второе место в списке заняла семья Гурьевых, которой принадлежит 48,5% акций производителя удобрений "Фосагро". Их капитал составляет 6,9 миллиарда долларов.

Напомним, ранее Бакальчук возглавила рейтинг богатейших женщин России.

Как Wildberries заставляет клиентов Visa и Mastercard платить больше
Как Wildberries заставляет клиентов Visa и Mastercard платить больше
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Никита Никонов
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