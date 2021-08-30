Джонсон выдвинул условия для дипломатического признания "Талибана"
Премьер-министр Британии отметил, что Лондон с союзниками в Америке, Европе и по всему миру будет сотрудничать с талибами не на основании их слов, а на основании того, что они делают.
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Дипломатическое признание "Талибана"* на Западе возможно только при выполнении ряда условий, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщает PA.
"Если новый режим в Кабуле хочет политического признания или чтобы ныне замороженные миллиарды были разблокированы, он должен гарантировать безопасное перемещение для тех, кто хочет покинуть страну, уважать права женщин и девочек, не допустить, чтобы Афганистан снова превратился в инкубатор глобального терроризма, потому что это было бы ужасно для Афганистана", — сказал Джонсон.
Премьер-министр добавил, что Соединённое Королевство с союзниками в США, Европе и по всему миру будет сотрудничать с талибами не на основании их слов, а на основании того, что они делают.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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