В Белом доме подтвердили перенос встречи Байдена и Зеленского

Президент США Джо Байден примет своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтоне в среду, 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, тем самым подтверждая появившуюся ранее информацию о переносе встречи с 31 августа на первый день осени.

"Президент примет его превосходительство Владимира Зеленского, президента Украины, в Белом доме", — отмечается в графике работы американского лидера на 1 сентября.

Добавим, что Белый дом назвал предстоящий визит Зеленского подтверждением американской приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, тесного сотрудничества Киева и Вашингтона в сфере энергетической безопасности и поддержки лидера Незалежной в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ.