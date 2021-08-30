В Белом доме подтвердили перенос встречи Байдена и Зеленского
Власти США называют предстоящий визит лидера Незалежной подтверждением американской приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Президент США Джо Байден примет своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтоне в среду, 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, тем самым подтверждая появившуюся ранее информацию о переносе встречи с 31 августа на первый день осени.
"Президент примет его превосходительство Владимира Зеленского, президента Украины, в Белом доме", — отмечается в графике работы американского лидера на 1 сентября.
Добавим, что Белый дом назвал предстоящий визит Зеленского подтверждением американской приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, тесного сотрудничества Киева и Вашингтона в сфере энергетической безопасности и поддержки лидера Незалежной в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ.
О том, что встреча Зеленского и Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября, ранее сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Стоит отметить, что дату переговоров Байдена и Зеленского уже не раз меняли. Изначально визит украинского лидера в США должен был состояться 30 августа, однако затем встречу перенесли на 31-е число.
Комментариев: 0