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В Белом доме подтвердили перенос встречи Байдена и Зеленского

Власти США называют предстоящий визит лидера Незалежной подтверждением американской приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины.

30 августа, 00:49

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Президент США Джо Байден примет своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтоне в среду, 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, тем самым подтверждая появившуюся ранее информацию о переносе встречи с 31 августа на первый день осени.

"Президент примет его превосходительство Владимира Зеленского, президента Украины, в Белом доме", — отмечается в графике работы американского лидера на 1 сентября.

Названа причина очередного переноса встречи Байдена и Зеленского

Названа причина очередного переноса встречи Байдена и Зеленского

Добавим, что Белый дом назвал предстоящий визит Зеленского подтверждением американской приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, тесного сотрудничества Киева и Вашингтона в сфере энергетической безопасности и поддержки лидера Незалежной в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ.

О том, что встреча Зеленского и Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября, ранее сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Стоит отметить, что дату переговоров Байдена и Зеленского уже не раз меняли. Изначально визит украинского лидера в США должен был состояться 30 августа, однако затем встречу перенесли на 31-е число.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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