В Перу 20 человек погибли и 50 пропали без вести из-за столкновения судов
Трагический инцидент произошёл в связи с плохой видимостью в условиях сильного тумана.
Фото © Twitter / Peru_Noticias
Не менее 20 человек погибли и около 50 пропали без вести после столкновения моторной лодки и баржи в водах реки Уальяга недалеко от города Юримагуас в Перу. Об этом сообщает El Comercio.
Уточняется, что пассажирское судно следовало ранним утром из деревни Санта-Мария в Юримагуас. Из-за плохой видимости в результате тумана произошло столкновение. На месте работают военнослужащие ВМС страны.
Как отмечается, в моторной лодке находилось около 80 человек, примерно 60 взрослых и 20 детей. Все они были частью конгрегации, возвращающейся с бдения в районе Санта-Мария.
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