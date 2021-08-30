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В Перу 20 человек погибли и 50 пропали без вести из-за столкновения судов

Трагический инцидент произошёл в связи с плохой видимостью в условиях сильного тумана.

30 августа, 01:18

Фото © Twitter / Peru_Noticias

Не менее 20 человек погибли и около 50 пропали без вести после столкновения моторной лодки и баржи в водах реки Уальяга недалеко от города Юримагуас в Перу. Об этом сообщает El Comercio.

Уточняется, что пассажирское судно следовало ранним утром из деревни Санта-Мария в Юримагуас. Из-за плохой видимости в результате тумана произошло столкновение. На месте работают военнослужащие ВМС страны.

Почти 50 мигрантов погибли от голода и жажды на борту судна в Атлантике

Почти 50 мигрантов погибли от голода и жажды на борту судна в Атлантике

Как отмечается, в моторной лодке находилось около 80 человек, примерно 60 взрослых и 20 детей. Все они были частью конгрегации, возвращающейся с бдения в районе Санта-Мария.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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