В Перу 20 человек погибли и 50 пропали без вести из-за столкновения судов

Не менее 20 человек погибли и около 50 пропали без вести после столкновения моторной лодки и баржи в водах реки Уальяга недалеко от города Юримагуас в Перу. Об этом сообщает El Comercio.

Уточняется, что пассажирское судно следовало ранним утром из деревни Санта-Мария в Юримагуас. Из-за плохой видимости в результате тумана произошло столкновение. На месте работают военнослужащие ВМС страны.