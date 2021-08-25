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    От учительницы до миллиардерши: Кто может стоять за основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук

    Хозяйку Wildberries Татьяну Бакальчук теперь считают самой богатой женщиной в России. За год она приумножила свой капитал с $1,4 млрд до $13 млрд. Лайф разбирался, кто помог ей подняться.

    25 августа, 14:16
    <p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

    Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

    Выручка интернет-магазина Wildberries стремительно растёт. Если за 2018 год было 69,5 млрд рублей, то в 2019-м — уже 117 млрд, в 2020-м — 170 млрд. Коронавирус буквально озолотил Бакальчук. Как подсчитал журнал Forbes, за прошедший год её состояние выросло в десять раз — до $13 миллиардов. Она теперь официально самая богатая женщина страны. И с огромным отрывом. Идущая следом Елена Батурина владеет "всего" $1,3 млрд.

    Бакальчук настолько богата, что уже подкрадывается к топ-10 богатейших российских бизнесменов. Если так пойдёт, вполне возможно, уже через год она обгонит по размеру состояния Романа Абрамовича, Михаила Фридмана и Сулеймана Керимова.

    Купил яблоко за доллар, помыл, продал за два

    Бизнес-легенда Татьяны Бакальчук очень похожа на один известный анекдот, когда богача спросили, как он сколотил своё состояние. Сказка выглядит так: в середине нулевых обычный репетитор английского и её муж, радиофизик Владислав Бакальчук, решились перепродавать одежду из немецких каталогов со сниженной комиссией. Курьерами пахали сами, под склады приспособили квартиру. Вскоре расширились, зарегистрировали бренд Wildberries и сказочно разбогатели.

    Супруги Татьяна и Владислав Бакальчук. Фото © Forbes / Семён Кац

    Супруги Татьяна и Владислав Бакальчук. Фото © Forbes / Семён Кац

    Добавляет шарма спартанская скромность четы.

    У нас нет квартиры, нет крутых машин, и одеваемся мы всей семьёй в Wildberries, говорила в интервью Татьяна Бакальчук. Основа её пиара — мол, сделала себя сама, без чиновников и олигархов. Много ли в России таких богачей?

    В красивую историю поверили не все. Засомневался экономист Михаил Делягин.

    Вероятно, у Wildberries есть уникальные и при этом невидимые со стороны факторы оглушающего успеха. Нельзя исключить, например, что в него вложилась какая-либо значительная корпоративная структура, — рассуждал Делягин.

    Его версия похожа на правду. Лайф нашёл этому подтверждение.

    Семья со связями

    По национальности Татьяна Бакальчук кореянка, девичья фамилия — Ким. Ни она, ни её ближайшие родственники не афишируют личную жизнь. Соцсети сдержанные, деловые, со скрытыми друзьями. Однако руководитель IT-гиганта Wildberries забыла про заброшенную страницу в "Одноклассниках". Там у неё указана сестра — Мария Андреевна Ким.

    • Заброшенная страница в "Одноклассниках" Татьяны Бакальчук. Фото © ok.ru
      Заброшенная страница в "Одноклассниках" Татьяны Бакальчук. Фото © ok.ru
    • Фото © ok.ru
      Фото © ok.ru

    Заброшенная страница в "Одноклассниках" Татьяны Бакальчук. Фото © ok.ru

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    И Татьяна Бакальчук, и Мария Ким получали образование в Газопроводской средней школе и коломенском Государственном социально-гуманитарном университете (ГСГУ). Судя по соцсетям Марии Ким, она работает в Wildberries и у неё есть ещё одна сестра — 20-летняя Альбина Цой. Та, в свою очередь, указала в качестве своих близких родственников супругов Максима и Надежду Ким, которые тоже являются сотрудниками Wildberries. Также у Альбины есть брат Юра Цой, с которым Татьяна и Владислав Бакальчук дружат и в "Одноклассниках", и в "Фейсбуке". Более того, владелица интернет-магазина регулярно лайкает членов большой семьи Юрия Цоя.

    Юра Цой (четвёртый справа), Сергей и Анита Цой (посередине). Фото © Оk.ru

    Юра Цой (четвёртый справа), Сергей и Анита Цой (посередине). Фото © Оk.ru

    Если судить по этой фотографии, Юра Цой имеет родственные связи с известными и влиятельными людьми. По данным базы "СПАРК-Интерфакс", раньше он был гендиректором "Старпрофи" — организации по регулярным автобусным перевозкам городского и пригородного сообщения. Её бенефициар Павел Тё — крупнейший столичный застройщик и бенефициар холдинга Capital Group.

    Ещё Юрий Цой — племянник бессменного пресс-секретаря Юрия Лужкова Сергея Цоя. Последний сейчас является вице-президентом "Роснефти". В свою очередь Сергей Цой — муж народной артистки России певицы Аниты Цой (в девичестве Ким). Аниту Цой Татьяна Бакальчук лайкает особенно часто.

    Эксплуатация 2.0. Из-за чего в Wildberries работают до последнего вздоха

    Эксплуатация 2.0. Из-за чего в Wildberries работают до последнего вздоха

    Обычный радиофизик

    Владислав, муж Татьяны Бакальчук, тоже не так прост. Вряд ли его можно назвать таким уж обычным радиофизиком. В 2006–2015 годах он владел интернет-провайдером iFlat, предоставляющим услуги в Московском регионе. А раньше ему принадлежала компания "Универсальные технологии", впоследствии ставшая частью "Мегафона".

    Среди родственников Владислава — житель израильского города Петах-Тиква Йона Бакальчук. Последние двадцать лет он является директором по стратегическим продажам в международной IT-фирме Matrix Global Services. Среди его клиентов — Министерство обороны Израиля и Генштаб ЦАХАЛ. Также эта таинственная компания предлагает офшорные сервисы для Восточной Европы и разрабатывает ПО… для ретейла.

    Йона Бакальчук (посередине). Фото © Facebook.com / yona.bakalchuk

    Йона Бакальчук (посередине). Фото © Facebook.com / yona.bakalchuk

    Есть у Владислава питерский кузен, управляющий или владеющий сразу тремя медиапредприятиями с многомиллионными доходами. Самое успешное из них (с выручкой 400 млн рублей за 2020 год) — рекламное агентство "Северная столица". Выстроил этот бизнес видный израильтянин Марк Вольфсон — вхожий в кабинеты Смольного куратор межгосударственного гуманитарного сотрудничества и гендиректор "НТВ-Мир Израиль".

    Железная леди

    Судя по отзывам сотрудников и контрагентов, Татьяна Бакальчук жёстко ведёт бизнес. Буквально неделю назад Wildberries пересмотрел ценообразование. Теперь клиенты, оплачивающие заказ посредством российских платёжных систем, получают скидку 2%. А это ощутимый удар по международным Visa и Mastercard. Последние уже усмотрели недобросовестную конкуренцию и будут оспаривать эту инициативу.

    За красивой историей успеха Бакальчук скрываются многочисленные скандалы вокруг её детища — суды, жалобы покупателей и поставщиков. Недавно на Wildberries подал в суд правообладатель Angry Birds: на маркетплейсе продавались поддельные товары с изображением злых птичек. А в прошлом году в преддверии "чёрной пятницы" Wildberries поставил многих своих поставщиков на грань банкротства, принудив выставить большие скидки за их счёт. Если судить по базе "СПАРК-Интерфакс", каждый год десятки предпринимателей подают в суд на ретейлера, чаще всего речь идёт об обвинениях в неисполнении обязательств по договору, реже — в продаже контрафакта. В 2019 году таких исков было подано 37, в 2020-м — 91, за неполный 2021-й — уже 148.

    Очень тяжело приходится рядовым сотрудникам Wildberries — вахтёрам на складах. Они рассказывали Лайфу, что их загоняют так, что отказывает сердце прямо на работе. Якобы было пять случаев за четыре года только на одном подмосковном складе.

    У покупателей тоже есть претензии. Каждый год десятки из них подают на Wildberries в суд, чтобы вернуть деньги, заплаченные за бракованный товар.

    Ни доставки, ни денег: клиенты Wildberries жалуются на перепутанные адреса и невозврат средств

    Ни доставки, ни денег: клиенты Wildberries жалуются на перепутанные адреса и невозврат средств

    Авторы
    Егор Пережогин
    Егор Пережогин

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