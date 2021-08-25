От учительницы до миллиардерши: Кто может стоять за основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук Хозяйку Wildberries Татьяну Бакальчук теперь считают самой богатой женщиной в России. За год она приумножила свой капитал с $1,4 млрд до $13 млрд. Лайф разбирался, кто помог ей подняться. 25 августа, 14:16 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Выручка интернет-магазина Wildberries стремительно растёт. Если за 2018 год было 69,5 млрд рублей, то в 2019-м — уже 117 млрд, в 2020-м — 170 млрд. Коронавирус буквально озолотил Бакальчук. Как подсчитал журнал Forbes, за прошедший год её состояние выросло в десять раз — до $13 миллиардов. Она теперь официально самая богатая женщина страны. И с огромным отрывом. Идущая следом Елена Батурина владеет "всего" $1,3 млрд.

Бакальчук настолько богата, что уже подкрадывается к топ-10 богатейших российских бизнесменов. Если так пойдёт, вполне возможно, уже через год она обгонит по размеру состояния Романа Абрамовича, Михаила Фридмана и Сулеймана Керимова.

Купил яблоко за доллар, помыл, продал за два

Бизнес-легенда Татьяны Бакальчук очень похожа на один известный анекдот, когда богача спросили, как он сколотил своё состояние. Сказка выглядит так: в середине нулевых обычный репетитор английского и её муж, радиофизик Владислав Бакальчук, решились перепродавать одежду из немецких каталогов со сниженной комиссией. Курьерами пахали сами, под склады приспособили квартиру. Вскоре расширились, зарегистрировали бренд Wildberries и сказочно разбогатели.

Супруги Татьяна и Владислав Бакальчук. Фото © Forbes / Семён Кац

Добавляет шарма спартанская скромность четы.

— У нас нет квартиры, нет крутых машин, и одеваемся мы всей семьёй в Wildberries, — говорила в интервью Татьяна Бакальчук. Основа её пиара — мол, сделала себя сама, без чиновников и олигархов. Много ли в России таких богачей?

В красивую историю поверили не все. Засомневался экономист Михаил Делягин.

— Вероятно, у Wildberries есть уникальные и при этом невидимые со стороны факторы оглушающего успеха. Нельзя исключить, например, что в него вложилась какая-либо значительная корпоративная структура, — рассуждал Делягин.

Его версия похожа на правду. Лайф нашёл этому подтверждение.

Семья со связями

По национальности Татьяна Бакальчук кореянка, девичья фамилия — Ким. Ни она, ни её ближайшие родственники не афишируют личную жизнь. Соцсети сдержанные, деловые, со скрытыми друзьями. Однако руководитель IT-гиганта Wildberries забыла про заброшенную страницу в "Одноклассниках". Там у неё указана сестра — Мария Андреевна Ким.





И Татьяна Бакальчук, и Мария Ким получали образование в Газопроводской средней школе и коломенском Государственном социально-гуманитарном университете (ГСГУ). Судя по соцсетям Марии Ким, она работает в Wildberries и у неё есть ещё одна сестра — 20-летняя Альбина Цой. Та, в свою очередь, указала в качестве своих близких родственников супругов Максима и Надежду Ким, которые тоже являются сотрудниками Wildberries. Также у Альбины есть брат Юра Цой, с которым Татьяна и Владислав Бакальчук дружат и в "Одноклассниках", и в "Фейсбуке". Более того, владелица интернет-магазина регулярно лайкает членов большой семьи Юрия Цоя.

Юра Цой (четвёртый справа), Сергей и Анита Цой (посередине). Фото © Оk.ru

Если судить по этой фотографии, Юра Цой имеет родственные связи с известными и влиятельными людьми. По данным базы "СПАРК-Интерфакс", раньше он был гендиректором "Старпрофи" — организации по регулярным автобусным перевозкам городского и пригородного сообщения. Её бенефициар Павел Тё — крупнейший столичный застройщик и бенефициар холдинга Capital Group.

Ещё Юрий Цой — племянник бессменного пресс-секретаря Юрия Лужкова Сергея Цоя. Последний сейчас является вице-президентом "Роснефти". В свою очередь Сергей Цой — муж народной артистки России певицы Аниты Цой (в девичестве Ким). Аниту Цой Татьяна Бакальчук лайкает особенно часто.

Обычный радиофизик

Владислав, муж Татьяны Бакальчук, тоже не так прост. Вряд ли его можно назвать таким уж обычным радиофизиком. В 2006–2015 годах он владел интернет-провайдером iFlat, предоставляющим услуги в Московском регионе. А раньше ему принадлежала компания "Универсальные технологии", впоследствии ставшая частью "Мегафона".

Среди родственников Владислава — житель израильского города Петах-Тиква Йона Бакальчук. Последние двадцать лет он является директором по стратегическим продажам в международной IT-фирме Matrix Global Services. Среди его клиентов — Министерство обороны Израиля и Генштаб ЦАХАЛ. Также эта таинственная компания предлагает офшорные сервисы для Восточной Европы и разрабатывает ПО… для ретейла.

Есть у Владислава питерский кузен, управляющий или владеющий сразу тремя медиапредприятиями с многомиллионными доходами. Самое успешное из них (с выручкой 400 млн рублей за 2020 год) — рекламное агентство "Северная столица". Выстроил этот бизнес видный израильтянин Марк Вольфсон — вхожий в кабинеты Смольного куратор межгосударственного гуманитарного сотрудничества и гендиректор "НТВ-Мир Израиль".

Железная леди

Судя по отзывам сотрудников и контрагентов, Татьяна Бакальчук жёстко ведёт бизнес. Буквально неделю назад Wildberries пересмотрел ценообразование. Теперь клиенты, оплачивающие заказ посредством российских платёжных систем, получают скидку 2%. А это ощутимый удар по международным Visa и Mastercard. Последние уже усмотрели недобросовестную конкуренцию и будут оспаривать эту инициативу.

За красивой историей успеха Бакальчук скрываются многочисленные скандалы вокруг её детища — суды, жалобы покупателей и поставщиков. Недавно на Wildberries подал в суд правообладатель Angry Birds: на маркетплейсе продавались поддельные товары с изображением злых птичек. А в прошлом году в преддверии "чёрной пятницы" Wildberries поставил многих своих поставщиков на грань банкротства, принудив выставить большие скидки за их счёт. Если судить по базе "СПАРК-Интерфакс", каждый год десятки предпринимателей подают в суд на ретейлера, чаще всего речь идёт об обвинениях в неисполнении обязательств по договору, реже — в продаже контрафакта. В 2019 году таких исков было подано 37, в 2020-м — 91, за неполный 2021-й — уже 148.

Очень тяжело приходится рядовым сотрудникам Wildberries — вахтёрам на складах. Они рассказывали Лайфу, что их загоняют так, что отказывает сердце прямо на работе. Якобы было пять случаев за четыре года только на одном подмосковном складе.

У покупателей тоже есть претензии. Каждый год десятки из них подают на Wildberries в суд, чтобы вернуть деньги, заплаченные за бракованный товар.

Авторы Егор Пережогин