НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Может в ближайшее время не проснуться": В Раде заявили, что из-за "спящего" Байдена встреча с Зеленским под угрозой срыва

Ранее глава Белого дома якобы задремал во время переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом.

30 августа, 01:31
<p>Кадр из видео © Twitter / <a href="https://twitter.com/GalitDistel" target="_blank" rel="noopener noreferrer">גלית דיסטל אטבריאן</a></p>

Кадр из видео © Twitter / גלית דיסטל אטבריאן

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера Штатов Джо Байдена "под угрозой срыва" после того, как глава Белого дома якобы уснул на переговорах с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом.

Ранее в Сети появилось видео со встречи Байдена и Бенета. Некоторые пользователи предположили, что американский лидер заснул прямо во время мероприятия. В результате политик стал объектом для насмешек.

В конгрессе потребовали отставки Байдена за "сон" на встрече с премьером Израиля

В конгрессе потребовали отставки Байдена за "сон" на встрече с премьером Израиля

"Срочно! Встреча президента Зеленского с президентом Байденом под угрозой срыва! Последний уснул на встрече с премьер-министром Израиля и может в ближайшее время не проснуться", — с иронией написал на своей странице в "Фейсбуке" Кива.

Напомним, встреча Зеленского и Байдена ранее была перенесена с 31 августа на 1 сентября. Стоит отметить, что дату переговоров лидеров двух стран меняют не первый раз. Изначально визит украинского президента в США должен был состояться 30 августа, однако затем встречу перенесли на 31-е число. В Белом доме уже подтвердили перенос переговоров Зеленского и Байдена на первый день осени.

Названа причина очередного переноса встречи Байдена и Зеленского

Названа причина очередного переноса встречи Байдена и Зеленского

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Белом доме подтвердили перенос встречи Байдена и Зеленского

сегодня в 00:49

На Украине задумали создать успешное государство, к которому захочет присоединиться Россия

сегодня в 01:47

Джонсон выдвинул условия для дипломатического признания "Талибана"

сегодня в 00:54

Семья основательницы Wildberries Бакальчук признана самой богатой в России

сегодня в 01:28

В Перу 20 человек погибли и 50 пропали без вести из-за столкновения судов

сегодня в 01:18

Новости партнеров

Layer 1