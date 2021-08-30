"Может в ближайшее время не проснуться": В Раде заявили, что из-за "спящего" Байдена встреча с Зеленским под угрозой срыва

Ранее глава Белого дома якобы задремал во время переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом.