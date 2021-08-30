"Может в ближайшее время не проснуться": В Раде заявили, что из-за "спящего" Байдена встреча с Зеленским под угрозой срыва
Ранее глава Белого дома якобы задремал во время переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом.
Кадр из видео © Twitter / גלית דיסטל אטבריאן
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера Штатов Джо Байдена "под угрозой срыва" после того, как глава Белого дома якобы уснул на переговорах с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом.
Ранее в Сети появилось видео со встречи Байдена и Бенета. Некоторые пользователи предположили, что американский лидер заснул прямо во время мероприятия. В результате политик стал объектом для насмешек.
"Срочно! Встреча президента Зеленского с президентом Байденом под угрозой срыва! Последний уснул на встрече с премьер-министром Израиля и может в ближайшее время не проснуться", — с иронией написал на своей странице в "Фейсбуке" Кива.
Напомним, встреча Зеленского и Байдена ранее была перенесена с 31 августа на 1 сентября. Стоит отметить, что дату переговоров лидеров двух стран меняют не первый раз. Изначально визит украинского президента в США должен был состояться 30 августа, однако затем встречу перенесли на 31-е число. В Белом доме уже подтвердили перенос переговоров Зеленского и Байдена на первый день осени.
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