На Украине задумали создать успешное государство, к которому захочет присоединиться Россия

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый в эфире телеканала "Наш" рассказал о новом способе "возвращения" Крыма в состав Незалежной.

По словам экс-замминистра, от стратегии, по аналогии с древнеримской историей названной "Карфаген должен быть разрушен", западные страны постепенно отказываются, так как она безрезультативна. Хотя, по мнению Чалого, она могла привести к "развалу России".

"Сегодня очевидно, что эта стратегия подошла к своему логическому концу, она перестраивается по двум причинам: Запад оказался неспособен, а Россия оказалась более устойчивой", — заявил политик.

Чалый уверен, что Киев не может договориться по Крыму из-за принципиальной позиции Москвы по вопросу полуострова, однако на ситуацию могут повлиять успехи Украины.

"Или мы создадим такое успешное украинское государство, что все регионы России захотят присоединиться к Украине", — заключил бывший замминистра.

Однако Чалый не объяснил, что нужно для реализации этого плана.