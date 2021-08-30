На Украине задумали создать успешное государство, к которому захочет присоединиться Россия
Таким образом в Киеве предложили "вернуть" Крым. Однако детали этого грандиозного сценария раскрывать не спешат.
Фото © Ukrinform via ZUMA Press Wire
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый в эфире телеканала "Наш" рассказал о новом способе "возвращения" Крыма в состав Незалежной.
По словам экс-замминистра, от стратегии, по аналогии с древнеримской историей названной "Карфаген должен быть разрушен", западные страны постепенно отказываются, так как она безрезультативна. Хотя, по мнению Чалого, она могла привести к "развалу России".
"Сегодня очевидно, что эта стратегия подошла к своему логическому концу, она перестраивается по двум причинам: Запад оказался неспособен, а Россия оказалась более устойчивой", — заявил политик.
Чалый уверен, что Киев не может договориться по Крыму из-за принципиальной позиции Москвы по вопросу полуострова, однако на ситуацию могут повлиять успехи Украины.
"Или мы создадим такое успешное украинское государство, что все регионы России захотят присоединиться к Украине", — заключил бывший замминистра.
Однако Чалый не объяснил, что нужно для реализации этого плана.
Напомним, что Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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