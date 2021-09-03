Клинический психолог раскрыла секрет популярности хита Шуфутинского "Третье сентября"
По словам собеседницы Лайфа, песня стала символом ностальгии по лихим 90-м, поэтому родители её слушают, а дети подхватывают.
Фото © Instagram / radioshansonfm
Хит "Третье сентября" короля шансона Михаила Шуфутинского каждый год неизменно возглавляет российские хит-парады. Клинический психолог Ирина Коржаева рассказала Лайфу, что послужило причиной такой популярности песни. Композиция появилась на пике популярности певца, напомнила она.
"Это ностальгия. Это были те самые лихие 90-е, родители её слушали, а дети сегодня подхватывают. Происходит инерция. Сама песня была написана в 90-е годы, это сложные времена, когда люди выживали. И сегодня эта песня вызывает какое-то душевное тепло", — уточнила Коржаева.
Она также напомнила, что именно с наступлением осени появляется тяга к раздумьям, поэтому песня такая своевременная. Клинический психолог отметила, что в людях включается меланхоличное настроение и сама песня про любовь и некую перезагрузку.
"Ведь нам нравится погрустить, у нас менталитет такой. И в это время года это самая актуальная тема — погрустить. Поэтому она всегда будет популярная. Песня про ностальгию, про то, что нужно вспомнить, как всё было хорошо", — заключила Коржина.
Ранее Михаил Шуфутинский рассказал об истории создания своего хита "Третье сентября". Песня была написана более 25 лет назад и до сих пор остаётся популярной среди всех поколений.
Лента новостей
Голикова объявила, что 170 тысяч россиян пройдут программу переподготовки в этом году
сегодня в 10:27
Путин высказал версию гибели митрополита Филиппа, не связанную с Малютой Скуратовым
сегодня в 10:24
Лавров на марафоне "Новое знание" рассказал, как справляется с эмоциями на важных мероприятиях
сегодня в 10:18
Комментариев: 0