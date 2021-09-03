Клинический психолог раскрыла секрет популярности хита Шуфутинского "Третье сентября"

Хит "Третье сентября" короля шансона Михаила Шуфутинского каждый год неизменно возглавляет российские хит-парады. Клинический психолог Ирина Коржаева рассказала Лайфу, что послужило причиной такой популярности песни. Композиция появилась на пике популярности певца, напомнила она.

"Это ностальгия. Это были те самые лихие 90-е, родители её слушали, а дети сегодня подхватывают. Происходит инерция. Сама песня была написана в 90-е годы, это сложные времена, когда люди выживали. И сегодня эта песня вызывает какое-то душевное тепло", — уточнила Коржаева.

Она также напомнила, что именно с наступлением осени появляется тяга к раздумьям, поэтому песня такая своевременная. Клинический психолог отметила, что в людях включается меланхоличное настроение и сама песня про любовь и некую перезагрузку.

"Ведь нам нравится погрустить, у нас менталитет такой. И в это время года это самая актуальная тема — погрустить. Поэтому она всегда будет популярная. Песня про ностальгию, про то, что нужно вспомнить, как всё было хорошо", — заключила Коржина.