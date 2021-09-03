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Клинический психолог раскрыла секрет популярности хита Шуфутинского "Третье сентября"

По словам собеседницы Лайфа, песня стала символом ностальгии по лихим 90-м, поэтому родители её слушают, а дети подхватывают.

3 сентября, 10:35
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/radioshansonfm/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">radioshansonfm</a></p>

Фото © Instagram / radioshansonfm

Хит "Третье сентября" короля шансона Михаила Шуфутинского каждый год неизменно возглавляет российские хит-парады. Клинический психолог Ирина Коржаева рассказала Лайфу, что послужило причиной такой популярности песни. Композиция появилась на пике популярности певца, напомнила она.

"Это ностальгия. Это были те самые лихие 90-е, родители её слушали, а дети сегодня подхватывают. Происходит инерция. Сама песня была написана в 90-е годы, это сложные времена, когда люди выживали. И сегодня эта песня вызывает какое-то душевное тепло", — уточнила Коржаева.

Она также напомнила, что именно с наступлением осени появляется тяга к раздумьям, поэтому песня такая своевременная. Клинический психолог отметила, что в людях включается меланхоличное настроение и сама песня про любовь и некую перезагрузку.

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"Ведь нам нравится погрустить, у нас менталитет такой. И в это время года это самая актуальная тема — погрустить. Поэтому она всегда будет популярная. Песня про ностальгию, про то, что нужно вспомнить, как всё было хорошо", — заключила Коржина.

Ранее Михаил Шуфутинский рассказал об истории создания своего хита "Третье сентября". Песня была написана более 25 лет назад и до сих пор остаётся популярной среди всех поколений.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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