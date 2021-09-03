Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал национальную футбольную команду, назвав её игру убожеством. Об этом он заявил в ходе открытия детско-юношеского футбольного центра клуба "Динамо-Минск".

Накануне сборная Белоруссии проиграла на выезде чешской команде в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года со счётом 0:1. В таблице группы E она занимает четвёртое место среди пяти участников.

"Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо. <...> Если вы решили играть в эту прекрасную игру, самую популярную в нашей стране и во всём мире, и у вас перед глазами зелёный цвет — я имею в виду доллар, может быть, розовый (евро), — вы никогда не станете футболистами и спортсменами. Вы должны приходить сюда для того, чтобы играть в футбол", — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента на официальном сайте.

После церемонии торжественного открытия стадиона глава государства провёл совещание по вопросам развития футбола и спортивной отрасли в целом.

"23 тысячи человек (это только официально по спискам) у вас профессионально занимаются футболом. Так с 23 тысяч можно найти 20 человек? То, что происходит в футболе, недопустимо", — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что государство вкладывает большие деньги в развитие всех видов спорта. В качестве одной из причин неудачных результатов спортсменов страны он назвал излишнее финансирование.