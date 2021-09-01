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Лукашенко на день рождения подарили "монументальный" портрет с автоматом и в сопровождении сына Коли

Это отсылка к событиям августа прошлого года, когда белорусский лидер прилетел в свою резиденцию в бронежилете и с оружием наперевес.

1 сентября, 16:41

Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Лукашенко рассказал о подарках на день рождения. Видео © Телеграм-канал "Пул первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который 30 августа отметил своё 67-летие, рассказал о некоторых подарках, которые получил ко дню рождения. Видео опубликовано в телеграм-канале "Пул первого".

На вопрос, что ему дарить, политик ответил: "то, что сделано своими руками". В число таких подарков вошла и картина, на которой запечатлён известный эпизод поствыборного кризиса в Белоруссии. На полотне изображён момент событий 23 августа 2020 года, когда глава государства и его младший сын Николай появились во Дворце независимости в Минске, вооружённые автоматами.

Картофельный Рэмбо и белорусский Гном Гномыч. Реакция соцсетей на Лукашенко и Колю с автоматами

Картофельный Рэмбо и белорусский Гном Гномыч. Реакция соцсетей на Лукашенко и Колю с автоматами

"Написали картину, где я бегал с Колей с автоматом. Одна девчонка работает в службе безопасности, [её] папа учится в Академии искусств на пятом курсе вроде. Картина монументальная", — отметил Лукашенко.

Рэмбо по-белорусски. Что представляет собой экипировка, в которой геройствовал Лукашенко и его сын

Рэмбо по-белорусски. Что представляет собой экипировка, в которой геройствовал Лукашенко и его сын

Белорусский лидер распорядился отправить художественное произведение во Дворец независимости.

Появилось видео, как Лукашенко с автоматом и в бронежилете прилетел в свою резиденцию

Появилось видео, как Лукашенко с автоматом и в бронежилете прилетел в свою резиденцию

"Она довольно точно схватила его. Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилось", — сказал глава Белоруссии.

Журналисты, в свою очередь, подарили знаменитому имениннику майки с его резкими цитатами, в числе которых известная "Раздевайтесь. Работайте". Александр Лукашенко рассказал о планах производить подобные майки, а прибыль с продаж перечислять на нужды пожилых.

Ранее Лайф выяснял, кто мама Коли Лукашенко. Сыну президента Белоруссии исполнилось 17, его жизнь расписана поминутно — родная мать видит подростка только по телевизору.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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