Надежда Батьки и девичий краш: Кто мама Коли Лукашенко и при чём здесь политтехнологии Сыну президента Белоруссии исполнилось 17. Родная мать видит его только по телевизору, а жизнь расписана поминутно. 31 августа, 13:47 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Николай Петров / БелТА, Федосенко Наталия, Shutterstock

Английский лорд и пиарщик Пиночета

Икона TikTok, краш всея Руси, маленький принц, сексихат, "белорусский Уильям" — как только в Сети не величают сына президента Белоруссии. У юноши целая армия поклонниц, он завсегдатай светских раутов и в свои молодые годы уже жал руку большинству мировых лидеров. Сегодня Николаю Лукашенко исполнилось 17 лет. А завтра он пойдёт в 11-й класс. При чём здесь английский лорд?

Когда-то давно Батька озаботился имиджем Белоруссии и стал консультироваться с британским лордом Тимоти Беллом, легендарным пиарщиком Аугусто Пиночета, Маргарет Тэтчер и Бориса Березовского. Белла называют изобретателем фейк-ньюс и самым циничным из политтехнологов.

Тимоти Белл. Фото © Getty Images

Журналисты со всего мира неоднократно предполагали, что эффектное появление Коли Лукашенко на политической арене спланировал именно Тимоти Белл — это не что иное, как пиар-кампания Лукашенко-старшего. Якобы присутствие парня рядом с президентом смягчает и очеловечивает его образ. Впрочем, сам британский лорд всегда отрицал это предположение.



Дебют Коли Лукашенко

Слухи о появлении у белорусского президента третьего ребёнка пошли осенью 2004 года. Малыш, говорили, рождён не от жены Лукашенко, с которой тот уже давно и не живёт, а якобы от другой женщины. Все статьи на эту тему в Интернете нещадно блокировались. Пресс-служба Батьки безмолвствовала. Лишь через четыре года выяснилось: эти слухи на 100% правда.

Первая публичная фотография Коли Лукашенко © Пресс-служба президента Белоруссии

Впервые трёхгодовалый Коля появился на публике в апреле 2008-го. Вместе с президентом-отцом он посетил субботник на стройплощадке стадиона "Минск-арена". Под руководством Александра Григорьевича мальчик самоотверженно ровнял бетон. "Кто этот ребёнок?" — всколыхнулась общественность. Намёк дал сам глава Белоруссии.

Отвечая на вопросы журналистов, Александр Лукашенко заявил: "Везде муссируется, что [следующим] президентом будет мой старший сын. Я уже сказал: младший сын будет президентом Беларуси". А чуть позже, в другом интервью, добавил: "Если уже говорить о преемнике, то самого маленького буду готовить. Уникальный человек".

Окончательно точки над "i" Александр Лукашенко расставил в 2009 году.

— Сколько у нас детей вот таких, как "внебрачный сын президента"? Так у меня судьба сложилась. Неважно, как он родился. Я в зарубежную командировку вынужден Колю брать, потому что он не будет спать, он дойдёт до изнеможения, он привязан к отцу! Я ну до бешенства люблю детей. Это и старших касалось, и этого ребёнка касается, это святое! — заявил журналистам Лукашенко.

Жизнь перед камерами

Начиная со своего дебютного выхода в свет в 2008 году Коля постоянно находится под пристальным взглядом телекамер. Отец-президент берёт его с собой повсюду, включая заграничные поездки и официальные визиты на самом высоком уровне. К пятнадцати годам юноша уже встречался с Бараком Обамой, Владимиром Путиным, Си Цзиньпином, двумя папами римскими, Уго Чавесом, шейхом Заидом аль-Нахайяном и многими другими политическими лидерами.







Лукашенко воспитывал сына по-мужски.

— Когда Коле был год, я брал его за руку и отводил в парилку. Естественно, он жаловался и плакал. Зато теперь он может выдержать температуру около 100 градусов в парилке и 28 градусов в бассейне. Плюс он выдерживает и ледяную ванну, — признался глава Белоруссии.

В 2012 году Лукашенко-отец в интервью телерадиокомпании "Мир" поделился своими мыслями о характере младшего сына: "Он ревнив. Сядет на колени и спрашивает: ''Я у тебя один сын?'' Говорю: ''Как же один, а Дима, Витя?'' Он в ответ: ''Что ты мне о них рассказываешь, они уже взрослые". Это он мне часто говорит из ревности. Хотя у них хорошие отношения".

Когда Николай Лукашенко из маленького мальчика превратился в стильного молодого человека, он обрёл бешеную популярность среди девушек. Оно и понятно. Сегодня Николай — образец сдержанности и изысканных манер. Он ростом под два метра, имеет атлетическое телосложение и утончённые, не в папу, черты лица. При этом Коля — отличник учёбы и спорта.

В средних классах он занял первое место на районной олимпиаде по химии. Сейчас учится биологии в лицее при Белорусском государственном университете. Говорит на английском, изучает испанский и китайский. Поклонник джаза и классической музыки. На фортепиано легко исполняет Бетховена и Рахманинова. На соревнованиях по биатлону завоевал серебро в смешанной эстафете. На хоккейном турнире "Золотая шайба" получил звание лучшего бомбардира.

Настоящим феноменом Николай стал в TikTok — с апреля 2019 года под видео с тегом #колялукашенко набралось уже 278 млн просмотров. Девушки называют его ласково Картофелькой, представляют, как общаются с ним, создают фанатские сообщества и рисуют мемы.

Но Николай Лукашенко своим поклонницам не отвечает. У него в принципе нет аккаунтов в соцсетях. Об этом прямо говорил его отец.

— Никаких страничек у Коли нет. И я не хочу, чтобы были, и запрещаю. Не надо сыну президента травмировать психику, — уверял в СМИ Батька.

Не сомневайтесь: любые страницы Николая в соцсетях, которые вы найдёте, фейковые. Да и некогда парню, он пашет как дипломат первого ранга.

Напряжённый график

Год назад весь мир облетели кадры, как Николай Лукашенко вместе с отцом летел на вертолёте защищать от протестующих президентский дворец в Минске. На юноше красовались автомат Калашникова, шлем и бронежилет.

Видео © Соцсети

Это на данный момент самый яркий и обсуждаемый "выход в свет" Коли. А дальше его захватила рутина. Зимой 2021 года он дал большое интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде.

Весной посетил памятные мероприятия в Хатыни, поучаствовал в "Минской лыжне — 2021", отыграл несколько хоккейных матчей, потрудился на республиканском субботнике и посадил дерево. Потом сменил имидж, переодевшись в чёрную водолазку и брюки в стиле милитари и слегка растрепав волосы. А перед самым началом лета Коля съездил с отцом на неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Она прошла в Сочи на яхте.

Николай Лукашенко на неформальной встрече с Владимиром Путиным. Фото © ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба президента РФ

А летом Николай Лукашенко принял участие в церемонии по случаю Дня Независимости и посетил большую пресс-конференцию отца. Он слушал папу, сидя в последнем ряду.

А кто его мама?

В 1975 году Александр Лукашенко взял в жёны Галину Желнерович. Они не живут вместе примерно с тех пор, как он стал президентом. То есть очень давно. Но не разводятся. По словам Батьки, незачем, да и никому не нужно. Галина родила Лукашенко двух сыновей.

Жена Галина Лукашенко (Желнерович) — точно не мама Коли. Фото © ТАСС / Толочко Виктор

Но вот кем рождён в 2004 году младший Коля, до сих пор доподлинно не известно. Только домыслы. Ни сам президент, ни его окружение — никто не называл имени матери. Впрочем, Александр Григорьевич оставил две подсказки.

Первая подсказка: мать Коли работает врачом. Об этом Лукашенко "проговорился " в интервью "Комсомольской правде".

Вторая подсказка: мать видит сына только по телевизору и не участвует в его воспитании. Это признание белорусский президент сделал в беседе с американским политологом Григорием Иоффе.

— Я не разведённый человек, а у меня от другой женщины родился сын. Никто его не воспитывает, кроме меня. Мать родная видит его не чаще, чем другие по телевидению. Это мой сын, который вырос у меня на руках. Он никогда не ложился без меня спать и никогда не просыпался.

Этих двух подсказок хватило, чтобы строить предположения. Газета "Известия" выдвинула самую популярную на данный момент версию: вероятно, речь идёт об Ирине Абельской, главвраче больницы Управления делами президента.

Став президентом в 1994 году, Лукашенко сразу озаботился выбором личного врача. В СМИ писали, что приближённые Батьки искали по белорусским клиникам молодую женщину-врача, приблизительно 30 лет, разведённую, с ребёнком. Выбрали скромную сотрудницу Минского диагностического центра 29-летнюю Ирину Абельскую. Никаких выдающихся успехов за ней не числилось. За плечами у неё имелся лишь скромный опыт работы педиатром и эндокринологом. После встречи с главой республики карьера девушки устремилась ввысь. Она получила три высшие квалификационные категории и стала главврачом больницы Управления делами президента.

Абельскую часто видели рядом с главой государства, в том числе во время международных визитов. Её начальник — глава Управления делами президента Иван Титенков — вспоминал, что "передавал через Ирину Степановну" просьбы президенту. Об этом написал в своей книге белорусский журналист Павел Шеремет.

По странному стечению обстоятельств Абельская пропала из поля зрения журналистов примерно тогда, когда Лукашенко встретился с лордом Тимоти Беллом и вывел впервые в свет своего сына Николая. Абельская уже не личный врач Лукашенко. Но до сих пор занимает должность главврача и живёт неподалёку от президентской резиденции "Дрозды".

Коля Лукашенко и справа от него — другая его возможная мама, Светлана Коношенко. Фото © belta.by

Другая, менее популярная версия журналистов — мать Коли зовут Светлана Коношенко. Она второй по счёту личный врач Александра Григорьевича. Рядом с президентом её стали замечать с середины нулевых. То есть как раз тогда, когда был зачат Коля. Как и сын Николай, Светлана ездит с Лукашенко повсюду — и на сборы картошки, и в зарубежные визиты с главами государств. Только вот держится в тени. Но в кадры иногда попадает.

Таким образом, с одной стороны, у Николая Лукашенко фактически нет мамы. Но если посмотреть с другого ракурса, то мам, наоборот, у него много. Его отца, а следовательно, и самого Колю постоянно окружают на официозных приёмах шикарные девушки. Например, "королева красоты — 2013" Дарья Шманай, телеведущая Полина Шуба, "мисс Беларусь — 2018" Мария Василевич. В Сети гуляют фотки, где в окружении президента Александра Лукашенко и его сына одновременно стоят не одна, а сразу несколько особо приближённых дам: например, любимая тёща, второй личный врач, подруга Полина Шуба.

Авторы Егор Пережогин