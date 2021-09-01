Интернет-магазины KupiVIP и Mamsy объявили о своей ликвидации

О своём закрытии объявили интернет-магазины KupiVIP (люксовая одежда и обувь) и Mamsy (товары для женщин и детей). Релизы размещены на официальных сайтах. Причины ликвидации пока держатся в секрете. На самих сайтах закрыт доступ к разделам и каталогам магазинов.

"Все активные заказы будут доставлены получателям. О причинах [закрытия] информацией не обладаем", — привёл РБК слова представителей магазина KupiVIP.