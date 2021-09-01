Интернет-магазины KupiVIP и Mamsy объявили о своей ликвидации
Причины закрытия площадок неизвестны. Хотя ещё в мае эти сервисы хотел купить "Яндекс" и пророчил красивое будущее.
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О своём закрытии объявили интернет-магазины KupiVIP (люксовая одежда и обувь) и Mamsy (товары для женщин и детей). Релизы размещены на официальных сайтах. Причины ликвидации пока держатся в секрете. На самих сайтах закрыт доступ к разделам и каталогам магазинов.
"Все активные заказы будут доставлены получателям. О причинах [закрытия] информацией не обладаем", — привёл РБК слова представителей магазина KupiVIP.
В мае текущего года "Яндекс" объявил о намерении приобрести интернет-магазин KupiVIP, заверив, что его товары появятся в маркетплейсе сервиса, а сама платформа будет подключена к "Яндекс.Плюсу", а также появится возможность забирать заказы в постаматах и пунктах выдачи "Маркета".
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