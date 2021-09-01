"Испанский стыд": Пресс-секретаря Зеленского раскритиковали за фото со шпилем в Вашингтоне
На снимке Никифоров делает вид, что держит рукой резиденцию президента США, а в роли ниточки выступает гранитный обелиск. Такая задумка пришлась не по нраву многим пользователям соцсетей.
Сергей Никифоров. Фото © Instagram / sergii.nykyforov
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон не обошёлся одним лишь скандальным заявлением про "самый грязный" российский газ. Отличился и его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
На своей странице в "Инстаграме" Никифоров опубликовал фото, где держит рукой Белый дом — в роли ниточки выступает Монумент Вашингтону. При этом пресс-секретарь украинского лидера показывает язык и улыбается. Снимок вызвал шквал критики со стороны пользователей.
"Не позорь страну", "Так выглядит испанский стыд", "Быдло пришло к власти", "Не только позорище, но и преступление против государства — так унизить Украину перед США", "Наркотики? Алкоголь? Зачем вы позорите мою страну?" — высказались комментаторы. Впрочем, сам Никифоров никак не отреагировал на мнение народа.
Как уже ранее сообщал Лайф, новый пресс-секретарь у Зеленского появился в июле текущего года. Сергей Никифоров окончил факультет журналистики Киевского национального университета. До назначения на должность он вёл новости на телеканале "Украина 24", также долгое время работал на телеканале Euronews. Стоит отметить, что Сергей является земляком Зеленского, так как родился в Кривом Роге.
Напомним, сегодня, 1 сентября, Владимир Зеленский должен провести переговоры с президентом США Джо Байденом. При этом американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию. Политолог Борис Межуев раскрыл Лайфу причины такого решения.
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