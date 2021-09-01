Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон не обошёлся одним лишь скандальным заявлением про "самый грязный" российский газ. Отличился и его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

На своей странице в "Инстаграме" Никифоров опубликовал фото, где держит рукой Белый дом — в роли ниточки выступает Монумент Вашингтону. При этом пресс-секретарь украинского лидера показывает язык и улыбается. Снимок вызвал шквал критики со стороны пользователей.

"Не позорь страну", "Так выглядит испанский стыд", "Быдло пришло к власти", "Не только позорище, но и преступление против государства — так унизить Украину перед США", "Наркотики? Алкоголь? Зачем вы позорите мою страну?" — высказались комментаторы. Впрочем, сам Никифоров никак не отреагировал на мнение народа.