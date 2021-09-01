Сборная Украины упустила победу над Казахстаном в первом матче после Евро-2020

Счёт в матче на второй минуте открыл Роман Яремчук. В середине второго тайма Руслан Валиуллин счёт сравнял. Развязка встречи произошла в добавленное время: сначала Сикан во второй раз вывел украинцев вперёд, однако за несколько мгновений до финального свистка Валиуллин восстановил равновесие.