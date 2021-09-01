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Сборная Украины упустила победу над Казахстаном в первом матче после Евро-2020

Развязка встречи наступила в добавленное время, на которое пришлось сразу два гола.

1 сентября, 15:57
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTSOSvwjxQ4/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kff_team</a></p>

Фото © Instagram / kff_team

Сборная Украины по футболу на выезде сыграла вничью с командой Казахстана в матче отбора ЧМ-2022.

Счёт в матче на второй минуте открыл Роман Яремчук. В середине второго тайма Руслан Валиуллин счёт сравнял. Развязка встречи произошла в добавленное время: сначала Сикан во второй раз вывел украинцев вперёд, однако за несколько мгновений до финального свистка Валиуллин восстановил равновесие.

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После четырёх матчей в отборе ЧМ-2022 в активе украинцев четыре очка, тогда как у команды Казахстана — два балла.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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