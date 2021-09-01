В тени Щербаковой, Туктамышевой и Трусовой: Почему талантливые и молодые фигуристки бегут из России перед Олимпиадой Пока такие решения кажутся правильными абсолютно для всех. Однако никто не знает, что будет через несколько лет. 1 сентября, 14:22 Фото © ТАСС / Красильников Станислав, Гавриил Григоров

Женская сборная России по фигурному катанию уже давно закрепилась в статусе мирового лидера. Наши спортсменки уверенно выигрывают турнир за турниром и, хочется верить, так будет ещё не один год. Тем не менее ряды нашей команды стали редеть. Неожиданно или же следовало этого ожидать?

Надежда Грузии

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

18-летняя Анастасия Губанова свою спортивную карьеру будет продолжать в Грузии. Не сказать, что её уход — большая потеря для нашего фигурного катания. Главные выгодоприобретатели от этого перехода — Грузия и сама спортсменка, шансы которой попасть на Олимпиаду сразу резко возросли.

— Анастасия Губанова будет представлять Грузию в женском одиночном катании. Скоро вы узнаете, где она дебютирует со своими новыми программами, — сообщили в Федерации фигурного катания Грузии.

Не сказать, что, будучи российской спортсменкой, Губанова показывала серьёзные результаты. За свою карьеру она поработала сразу с несколькими тренерами, в том числе петербургским специалистом Евгением Рукавициным. Среди её главных достижений — победа в финале юниорского Кубка России и серебро финала юниорской серии Гран-при. На взрослом чемпионате нашей страны она была шестой.

Для Грузии спортсмен такого уровня — на вес золота. Нынешняя надежда страны в фигурном катании — Алина Урушадзе — была на прошлом ЧМ лишь 20-й. Теперь, похоже, будет новый лидер. Губанова явно готова к тому, чтобы вспомнить былые успехи и побороться за самые высокие места на Олимпиаде в Пекине.

Новая наследница Костнер

Мария Талалайкина. Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Итальянское фигурное катание невозможно представить без Каролины Костнер. Чемпионка мира 2012 года и бронзовый призёр Олимпиады в Сочи — один из символов не только итальянской "фигурки", но и европейской. Теперь у похожей на сапог страны появляется новая надежда — молодая россиянка Мария Талалайкина.

Среди её достижений — девятое место прошлого чемпионата России и бронза финала Кубка страны 2020 года. Любопытно и то, что пока федерация не давала согласия на её переход в Италию, однако об этом уже объявила её коллега по цеху Елизавета Нугуманова.

— Я буду безумно скучать! Но Маша обещает приезжать. Мне будет очень её не хватать. Она меня всегда поддерживает. Всегда буду стараться быть рядом, — написала Нугуманова в своих соцсетях.

До неё об этом писала журналистка Елизавета Царевская. Удивительно и то, что все вокруг говорят об этом как о свершившемся факте, хотя официальных подтверждений этого нет ровным счётом нигде. Российская федерация словно выдерживает паузу и никак пока данную информацию не комментирует.

— Федерация не давала разрешения не выступление за другие страны фигуристке, которую сейчас обсуждают в соцсетях. Все остальные вопросы — к соцсетям, — заявил "Телеспорту" генеральный директор ФФКР Александр Коган.

Речь, по всей видимости, шла о Талалайкиной, так как переход Губановой, по его словам, был согласован ещё год назад, когда спортсменка и перешла в Грузию.

Для самой Талалайкиной, будем честны, это крайне интересный шаг. Стать первой фигуристкой Италии гораздо легче, чем сделать это в России, где нет никаких проблем с суперзвёздами фигурного катания. А потому и шансов зажечь на крупных стартах становится больше. Тренировать, по слухам, её будет Ангелина Туренко, которая также недавно перебралась в Италию.

Отдаём слишком много фигуристов

Со стороны не очень понятно, зачем Россия так спокойно отдаёт совсем ещё юных фигуристок, которые в целом показывали не самые плохие результаты. Шестое и девятое место на чемпионате России, где уровень катания порой абсолютно запредельный, очень даже неплохо. Тем более 18 и 19 лет — прямо скажем, возраст для серьёзного шага вперёд.

Удивительно и то, что буквально недавно глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков достаточно критично высказывался о том, что из России уезжает целый ряд молодых фигуристов.

— Мы отдаём другим странам слишком много фигуристов. Претендентов на наших спортсменов настолько много, что мы получаем в год до 30–40 заявок на переход, — говорил Горшков.

Похожую ситуацию можно вспомнить в другом зимнем виде спорта — биатлоне. Там у нас когда-то тоже были достаточно славные времена, а спортсмены, не найдя счастья в России, отправлялись в другие страны. Самый яркий пример — Дарья Домрачева. Уроженка Минска свои первые биатлонные шаги делала в городе Нягани, что в Ханты-Мансийском АО. Долгое время она выступала именно за Россию, а в команде ХМАО её напарницей была Светлана Слепцова.

Добиться каких-то серьёзных успехов в нашей стране Домрачева не сумела, потому начала выступать за родную для себя Белоруссию. Что было дальше, вы прекрасно знаете: четыре олимпийских золота, победа в Кубке мира в 2015 году. Где был наш биатлон, особенно женский, в те годы, напоминать не приходится. К слову, примерно там же он сейчас и находится. Что любопытно, Домрачева не стеснялась говорить о том, что "сборная России — завод".

Стоит вспомнить и то, что в годы, когда Дарья Домрачева меняла спортивное гражданство, у нашей сборной хватало суперзвёзд: Альбина Ахатова, Ольга Зайцева, Светлана Ишмуратова. Однако тогда они заканчивали свои карьеры. В дебютный для Домрачевой год в Кубке мира нашим лидером была Екатерина Юрьева. Через пару лет её дисквалифицируют за допинг.

Не стоит исключать и того, что уехавшие из России фигуристки через несколько лет начнут демонстрировать результаты куда более впечатляющие, нежели наши спортсменки. Трусова, Щербакова, Валиева и прочие — большие умнички, спору нет, но и их время не вечно. На смену им могут прийти более молодые, перспективные и голодные до побед девушки.

Тем не менее пока переходы Губановой и Талалйкиной выглядят выигрышно для всех. Россия немного уменьшает конкуренцию за желанные путёвки на самые крупные старты, в том числе и Олимпиаду. Сами девушки, напротив, увеличивают свои шансы на них отобраться и достичь новых высот. Италия и Грузия же получают надежду на новые медали. Пока всё выглядит именно так.

Авторы Шамиль Гаджиев