"Локомотив" может купить полузащитника "Зенита" Мостового за семь миллионов евро

Московский "Локомотив" может приобрести полузащитника "Зенита" и экс-игрока сборной России Андрея Мостового, сообщает Eurostavka.

По информации издания, "железнодорожники" предложили сине-бело-голубым семь миллионов евро. Кроме того, клубы рассматривали возможный обмен, по которому в обратном направлении мог проследовать Антон Миранчук.

Сам Мостовой в беседе со "Спорт-Экспрессом" прокомментировал информацию о своём возможном переходе в "Локомотив".

"Я — игрок "Зенита", обсуждать тут больше нечего", — заявил Мостовой.