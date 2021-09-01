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"Локомотив" может купить полузащитника "Зенита" Мостового за семь миллионов евро

Ранее рассматривался вариант возможного обмена между клубами, согласно которому в Петербург отправился бы Антон Миранчук.

1 сентября, 13:43

Фото © ТАСС / Алеев Егор

Московский "Локомотив" может приобрести полузащитника "Зенита" и экс-игрока сборной России Андрея Мостового, сообщает Eurostavka.

По информации издания, "железнодорожники" предложили сине-бело-голубым семь миллионов евро. Кроме того, клубы рассматривали возможный обмен, по которому в обратном направлении мог проследовать Антон Миранчук.

Сам Мостовой в беседе со "Спорт-Экспрессом" прокомментировал информацию о своём возможном переходе в "Локомотив".

"Я — игрок "Зенита", обсуждать тут больше нечего", — заявил Мостовой.

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Добавим, что контракт Мостового с "Зенитом" рассчитан до 2024 года. В этом сезоне он провёл шесть матчей за сине-бело-голубых.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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