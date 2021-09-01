"Локомотив" может купить полузащитника "Зенита" Мостового за семь миллионов евро
Ранее рассматривался вариант возможного обмена между клубами, согласно которому в Петербург отправился бы Антон Миранчук.
Фото © ТАСС / Алеев Егор
Московский "Локомотив" может приобрести полузащитника "Зенита" и экс-игрока сборной России Андрея Мостового, сообщает Eurostavka.
По информации издания, "железнодорожники" предложили сине-бело-голубым семь миллионов евро. Кроме того, клубы рассматривали возможный обмен, по которому в обратном направлении мог проследовать Антон Миранчук.
Сам Мостовой в беседе со "Спорт-Экспрессом" прокомментировал информацию о своём возможном переходе в "Локомотив".
"Я — игрок "Зенита", обсуждать тут больше нечего", — заявил Мостовой.
Добавим, что контракт Мостового с "Зенитом" рассчитан до 2024 года. В этом сезоне он провёл шесть матчей за сине-бело-голубых.
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