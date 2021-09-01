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"Как отец в футболе": Роналду назвал причину своего возвращения в "Манчестер Юнайтед"

Ранее португалец подписал с "красными дьяволами" контракт на два года.

1 сентября, 12:29

Фото © Manchester United

Нападающий Криштиану Роналду рассказал, что главной причиной его возвращения в "Манчестер Юнайтед" стала личность легендарного бывшего главного тренера клуба сэра Алекса Фергюсона.

"Сэр Алекс Фергюсон — как отец для меня в футболе. Он сильно помог мне, научил многим вещам. Конечно, он сыграл большую роль. Мы постоянно на связи, он невероятная личность. Мне он очень нравится, и он был основной причиной, почему я вернулся в "Манчестер Юнайтед", — заявил португалец в интервью клубной пресс-службе.

"История будет написана ещё раз": Роналду прокомментировал возвращение в "Манчестер Юнайтед"

"История будет написана ещё раз": Роналду прокомментировал возвращение в "Манчестер Юнайтед"

Ранее Лайф сообщал, что "Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Криштиану Роналду спустя 12 лет после его ухода в мадридский "Реал". Сам 36-летний нападающий подписал контракт с "дьяволами" на два года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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