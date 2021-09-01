"Сэр Алекс Фергюсон — как отец для меня в футболе. Он сильно помог мне, научил многим вещам. Конечно, он сыграл большую роль. Мы постоянно на связи, он невероятная личность. Мне он очень нравится, и он был основной причиной, почему я вернулся в "Манчестер Юнайтед", — заявил португалец в интервью клубной пресс-службе.