"Как отец в футболе": Роналду назвал причину своего возвращения в "Манчестер Юнайтед"
Ранее португалец подписал с "красными дьяволами" контракт на два года.
Фото © Manchester United
Нападающий Криштиану Роналду рассказал, что главной причиной его возвращения в "Манчестер Юнайтед" стала личность легендарного бывшего главного тренера клуба сэра Алекса Фергюсона.
"Сэр Алекс Фергюсон — как отец для меня в футболе. Он сильно помог мне, научил многим вещам. Конечно, он сыграл большую роль. Мы постоянно на связи, он невероятная личность. Мне он очень нравится, и он был основной причиной, почему я вернулся в "Манчестер Юнайтед", — заявил португалец в интервью клубной пресс-службе.
Ранее Лайф сообщал, что "Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Криштиану Роналду спустя 12 лет после его ухода в мадридский "Реал". Сам 36-летний нападающий подписал контракт с "дьяволами" на два года.
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