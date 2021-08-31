Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в своём инстаграме прокомментировал возвращение в стан "красных дьяволов" спустя 12 лет.

"Я даже не могу начать объяснять свои чувства прямо сейчас, когда вижу, что о моём возвращении на "Олд Траффорд" было объявлено по всему миру. Это похоже на сбывшуюся мечту после всех тех раз, когда я возвращался, чтобы играть против "Манчестер Юнайтед", и даже как соперник я всегда чувствовал большую любовь и уважение со стороны болельщиков на трибунах. Это абсолютно на 100% то, из чего состоят мечты!" — написал Роналду.

Он также вспомнил, что целый ряд первых трофеев в его карьере, а также дебютный вызов в сборную был связан именно с "Юнайтед".

"История была написана в прошлом, и история будет написана ещё раз! Даю тебе слово! Я здесь! Я вернулся туда, где моё место!" — добавил Роналду и отметил, что посвящает это возвращение бывшему главному тренеру манкунианцев сэру Алексу Фергюсону.