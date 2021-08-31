"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании контракта с Криштиану Роналду
С 2003 по 2009 год португалец уже выступал за английский клуб, выиграв с ним три чемпионата Англии и Лигу чемпионов.
Фото © ФК "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" подписал контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду, ранее выступавшим за туринский "Ювентус". Об этом сообщается на сайте английского клуба.
Соглашение с 36-летним футболистом рассчитано на два сезона. Также указана возможность продления контракта ещё на один год.
"Манчестер Юнайтед" — клуб, который всегда занимал особое место в моём сердце, и я был потрясён всеми сообщениями, которые я получил после объявления о моём возвращении. Мне не терпится сыграть на "Олд Траффорд" перед полным стадионом и снова увидеть всех болельщиков. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде после игр сборных и надеюсь, что у нас впереди очень успешный сезон", — заявил Роналду.
С 2003 по 2009 год Роналду уже выступал за "Манчестер Юнайтед", выиграв с ним три чемпионата Англии и Лигу чемпионов. Всего он провёл за команду 292 матча, забил 118 голов и сделал 69 результативных передач.
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