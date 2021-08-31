"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании контракта с Криштиану Роналду

"Манчестер Юнайтед" — клуб, который всегда занимал особое место в моём сердце, и я был потрясён всеми сообщениями, которые я получил после объявления о моём возвращении. Мне не терпится сыграть на "Олд Траффорд" перед полным стадионом и снова увидеть всех болельщиков. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде после игр сборных и надеюсь, что у нас впереди очень успешный сезон", — заявил Роналду.