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"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании контракта с Криштиану Роналду

С 2003 по 2009 год португалец уже выступал за английский клуб, выиграв с ним три чемпионата Англии и Лигу чемпионов.

31 августа, 08:47
<p>Фото © ФК "Манчестер Юнайтед"</p>

Фото © ФК "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" подписал контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду, ранее выступавшим за туринский "Ювентус". Об этом сообщается на сайте английского клуба.

Соглашение с 36-летним футболистом рассчитано на два сезона. Также указана возможность продления контракта ещё на один год.

"Манчестер Юнайтед" — клуб, который всегда занимал особое место в моём сердце, и я был потрясён всеми сообщениями, которые я получил после объявления о моём возвращении. Мне не терпится сыграть на "Олд Траффорд" перед полным стадионом и снова увидеть всех болельщиков. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде после игр сборных и надеюсь, что у нас впереди очень успешный сезон", — заявил Роналду.

Стала известна сумма трансфера Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Стала известна сумма трансфера Роналду в "Манчестер Юнайтед"

С 2003 по 2009 год Роналду уже выступал за "Манчестер Юнайтед", выиграв с ним три чемпионата Англии и Лигу чемпионов. Всего он провёл за команду 292 матча, забил 118 голов и сделал 69 результативных передач.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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