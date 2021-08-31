Пловец Николаев принёс сборной России 23-е золото на Паралимпиаде в Токио
В общем зачёте наши спортсмены по-прежнему занимают третье место, уступая только Китаю и Великобритании.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Российский пловец Андрей Николаев выиграл золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем в категории S8 на Паралимпийских играх в Токио.
Он показала время 4 минуты 25,16 секунды. Серебро завоевал итальянец Альберто Амадео, третьим стал Мэттью Торрес из США.
Для Николаева, выступающего в соревнованиях для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, медаль стала второй на Играх в японской столице. Ранее он выиграл серебро на дистанции 100 метров вольным стилем.
Всего в активе нашей команды — 68 наград на Паралимпиаде в Токио (23 золотых, 12 серебряных и 33 бронзовых). Россияне идут на третьей позиции в общем зачёте, уступая Китаю и Великобритании.
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