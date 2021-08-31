Пловец Николаев принёс сборной России 23-е золото на Паралимпиаде в Токио

Российский пловец Андрей Николаев выиграл золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем в категории S8 на Паралимпийских играх в Токио.

Он показала время 4 минуты 25,16 секунды. Серебро завоевал итальянец Альберто Амадео, третьим стал Мэттью Торрес из США.

Для Николаева, выступающего в соревнованиях для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, медаль стала второй на Играх в японской столице. Ранее он выиграл серебро на дистанции 100 метров вольным стилем.