Россиянин с мировым рекордом взял золото Паралимпиады в толкании ядра

Член российской команды Владимир Свиридов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио. Он победил в толкании ядра среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В одной из попыток Свиридов показал результат 16,67 метра, чем установил новый мировой рекорд. Вторым стал тунисец, третьим представитель Германии. У Свиридова уже есть медаль Паралимпиады: бронзу он взял в 2012 году в прыжках в длину.