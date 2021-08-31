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Россиянин с мировым рекордом взял золото Паралимпиады в толкании ядра

У Владимира Свиридова уже есть паралимпийская медаль — в иной дисциплине и на других Играх.

31 августа, 02:55

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Член российской команды Владимир Свиридов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио. Он победил в толкании ядра среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Российский паралимпиец-бегун завоевал золото в день рождения

Российский паралимпиец-бегун завоевал золото в день рождения

В одной из попыток Свиридов показал результат 16,67 метра, чем установил новый мировой рекорд. Вторым стал тунисец, третьим представитель Германии. У Свиридова уже есть медаль Паралимпиады: бронзу он взял в 2012 году в прыжках в длину.

Напомним, сборная России вернулась на третье место в общем зачёте Паралимпиады в Токио. В шестой день соревнований наши спортсмены выиграли четыре золотые медали, две из них — с мировыми рекордами.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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