Сборная России вернулась на третье месте общекомандного зачёта после шести дней соревнований на Паралимпийских играх в Токио, опередив США. В активе наших спортсменов 61 награда (19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая).

В понедельник, 30 августа, россияне выиграли на соревнованиях в японской столице девять медалей, в том числе четыре золотые. Победу одержали бегуны Дмитрий Сафронов (100 метров, категория T35) и Антон Прохоров (100 метров, категория T63), прыгун в длину Евгений Торсунов и пловец Богдан Мозговой (100 метров на спине).

При этом Сафронов и Прохоров финишировали первыми с мировыми рекордами. Мозговой и Торсунов побили высшие достижения Паралимпийских игр.

Также команда завоевала две серебряные медали. Мастера настольного тенниса Маляк Алиева и Виктория Сафонова потерпели поражения в финальных поединках.

Бронзовые медали достались бегуну Артёму Калашяну в беге на 100 метров, а также пловцам Роману Жданову (200 метров вольным стилем) и Юлии Шишовой (100 метров вольным стилем).

Для Жданова медаль стала четвёртой на Играх в японской столице. Ранее он выиграл золото на дистанциях 50 метров брассом и 150 метров комплексным плаванием, а также бронзу на стометровке вольным стилем. Шишова стала двукратной призёркой соревнований. На её счету также бронза на дистанции 50 метров на спине.