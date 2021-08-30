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Обошли США: Сборная России вернулась на третье место в общем зачёте Паралимпиады в Токио

В шестой день соревнований наши спортсмены выиграли четыре золотые медали, две из них — с мировыми рекордами.

30 августа, 13:27
<p>Бегун Дмитрий Сафронов. Фото © Пресс-служба Паралимпийских игр в Токио</p>

Бегун Дмитрий Сафронов. Фото © Пресс-служба Паралимпийских игр в Токио

Сборная России вернулась на третье месте общекомандного зачёта после шести дней соревнований на Паралимпийских играх в Токио, опередив США. В активе наших спортсменов 61 награда (19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая).

В понедельник, 30 августа, россияне выиграли на соревнованиях в японской столице девять медалей, в том числе четыре золотые. Победу одержали бегуны Дмитрий Сафронов (100 метров, категория T35) и Антон Прохоров (100 метров, категория T63), прыгун в длину Евгений Торсунов и пловец Богдан Мозговой (100 метров на спине).

При этом Сафронов и Прохоров финишировали первыми с мировыми рекордами. Мозговой и Торсунов побили высшие достижения Паралимпийских игр.

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Также команда завоевала две серебряные медали. Мастера настольного тенниса Маляк Алиева и Виктория Сафонова потерпели поражения в финальных поединках.

Бронзовые медали достались бегуну Артёму Калашяну в беге на 100 метров, а также пловцам Роману Жданову (200 метров вольным стилем) и Юлии Шишовой (100 метров вольным стилем).

Российские паралимпийцы выиграли третье за день золото в лёгкой атлетике на Играх в Токио

Российские паралимпийцы выиграли третье за день золото в лёгкой атлетике на Играх в Токио

Для Жданова медаль стала четвёртой на Играх в японской столице. Ранее он выиграл золото на дистанциях 50 метров брассом и 150 метров комплексным плаванием, а также бронзу на стометровке вольным стилем. Шишова стала двукратной призёркой соревнований. На её счету также бронза на дистанции 50 метров на спине.

По итогам шести соревновательных дней на первом месте в общем зачёте идёт сборная Китая, выигравшая 54 золотые медали (всего 119). Второе место у команды Великобритании, в активе которой 26 наград высшей пробы (всего 68).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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