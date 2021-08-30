Российские паралимпийцы выиграли третье за день золото в лёгкой атлетике на Играх в Токио
В общекомандном зачёте наши спортсмены занимают третье место, уступая Китаю и Великобритании.
Фото © ТАСС / Marcus Brandt / dpa
Российский легкоатлет Антон Прохоров выиграл золотую медаль в беге на 100 метров в категории T63 на Паралимпийских играх в Токио.
Он преодолел дистанцию за 12,04 секунды, установив новый мировой рекорд. Вторым стал Винисиус Гонсалвес Родригес из Бразилии (12,05), третьим — немец Леон Шефер (12,22).
Для российских легкоатлетов золото стало третьим за день. Ранее победы одержали бегун на 100 метров в категории T35 Дмитрий Сафронов и прыгун в длину Евгений Торсунов.
На счету россиян — 61 медаль на Паралимпиаде в Токио (19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая). Наши спортсмены в общекомандном зачёте идут третьими, уступая только Китаю и Великобритании.
Комментариев: 0