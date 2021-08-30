Российские паралимпийцы выиграли третье за день золото в лёгкой атлетике на Играх в Токио

Российский легкоатлет Антон Прохоров выиграл золотую медаль в беге на 100 метров в категории T63 на Паралимпийских играх в Токио.

Он преодолел дистанцию за 12,04 секунды, установив новый мировой рекорд. Вторым стал Винисиус Гонсалвес Родригес из Бразилии (12,05), третьим — немец Леон Шефер (12,22).

Для российских легкоатлетов золото стало третьим за день. Ранее победы одержали бегун на 100 метров в категории T35 Дмитрий Сафронов и прыгун в длину Евгений Торсунов.