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Российские паралимпийцы выиграли третье за день золото в лёгкой атлетике на Играх в Токио

В общекомандном зачёте наши спортсмены занимают третье место, уступая Китаю и Великобритании.

30 августа, 12:12
<p>Фото © ТАСС / Marcus Brandt / dpa</p>

Фото © ТАСС / Marcus Brandt / dpa

Российский легкоатлет Антон Прохоров выиграл золотую медаль в беге на 100 метров в категории T63 на Паралимпийских играх в Токио.

Он преодолел дистанцию за 12,04 секунды, установив новый мировой рекорд. Вторым стал Винисиус Гонсалвес Родригес из Бразилии (12,05), третьим — немец Леон Шефер (12,22).

Для российских легкоатлетов золото стало третьим за день. Ранее победы одержали бегун на 100 метров в категории T35 Дмитрий Сафронов и прыгун в длину Евгений Торсунов.

Вернулись на третье место: Прыгун Торсунов принёс России 18-е золото на Паралимпиаде в Токио

Вернулись на третье место: Прыгун Торсунов принёс России 18-е золото на Паралимпиаде в Токио

На счету россиян — 61 медаль на Паралимпиаде в Токио (19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая). Наши спортсмены в общекомандном зачёте идут третьими, уступая только Китаю и Великобритании.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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