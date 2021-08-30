Пловчиха Шишова выиграла вторую медаль на Паралимпиаде в Токио

Российская пловчиха Юлия Шишова выиграла бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем в категории S3 на Паралимпийских играх в Токио.

Она показала время 1 минута 49,63 секунды. Золото завоевала итальянка Арьола Трими, второй стала Лин Смит из США. Ещё одна россиянка — Зоя Щурова — заняла пятое место.

Для Шишовой, выступающей в соревнованиях для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, медаль стала второй на Играх в японской столице. Ранее она выиграла бронзу на дистанции 50 метров на спине.