Пловчиха Шишова выиграла вторую медаль на Паралимпиаде в Токио
В общекомандном зачёте наши спортсмены находятся на четвёртой позиции.
Фото © ТАСС / РА / Tim Goode
Российская пловчиха Юлия Шишова выиграла бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем в категории S3 на Паралимпийских играх в Токио.
Она показала время 1 минута 49,63 секунды. Золото завоевала итальянка Арьола Трими, второй стала Лин Смит из США. Ещё одна россиянка — Зоя Щурова — заняла пятое место.
Для Шишовой, выступающей в соревнованиях для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, медаль стала второй на Играх в японской столице. Ранее она выиграла бронзу на дистанции 50 метров на спине.
Всего в активе нашей команды стало 59 наград на Паралимпиаде в Токио (17 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая). Россияне идут на четвёртой позиции в общем зачёте, уступая Китаю, Великобритании и США.
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