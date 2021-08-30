Бегун Сафронов принёс России 17-е золото на Паралимпиаде в Токио с мировым рекордом
Ещё два наших спортсмена заняли в забеге третье и четвёртое место.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский
Российский легкоатлет Дмитрий Сафронов выиграл золотую медаль в беге на 100 метров в категории T35 на Паралимпийских играх в Токио.
Он показал время 11,39 секунды, установив новый мировой рекорд. Серебряную медаль завоевал украинец Игорь Цветов (11,47). Третьим стал ещё один представитель России — Артём Калашян (11,75), четвёртым — Давид Джатиев (11,82).
Сафронов, Калашян и Джатиев выступают в соревнованиях для спортсменов с церебральным параличом и другими поражениями опорно-двигательного аппарата. При этом в ходе забегов они не используют коляски.
На счету россиян стало 58 наград на Паралимпиаде в Токио (17 золотых, 11 серебряных и 30 бронзовых). Наши спортсмены занимают четвёртую позицию в общекомандном зачёте, уступая Китаю, Великобритании и США.
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