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Бегун Сафронов принёс России 17-е золото на Паралимпиаде в Токио с мировым рекордом

Ещё два наших спортсмена заняли в забеге третье и четвёртое место.

30 августа, 10:23
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Российский легкоатлет Дмитрий Сафронов выиграл золотую медаль в беге на 100 метров в категории T35 на Паралимпийских играх в Токио.

Он показал время 11,39 секунды, установив новый мировой рекорд. Серебряную медаль завоевал украинец Игорь Цветов (11,47). Третьим стал ещё один представитель России — Артём Калашян (11,75), четвёртым — Давид Джатиев (11,82).

Сафронов, Калашян и Джатиев выступают в соревнованиях для спортсменов с церебральным параличом и другими поражениями опорно-двигательного аппарата. При этом в ходе забегов они не используют коляски.

Россиянин Жданов выиграл четвёртую медаль в плавании на Паралимпийских играх в Токио

Россиянин Жданов выиграл четвёртую медаль в плавании на Паралимпийских играх в Токио

На счету россиян стало 58 наград на Паралимпиаде в Токио (17 золотых, 11 серебряных и 30 бронзовых). Наши спортсмены занимают четвёртую позицию в общекомандном зачёте, уступая Китаю, Великобритании и США.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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