Бегун Сафронов принёс России 17-е золото на Паралимпиаде в Токио с мировым рекордом

Российский легкоатлет Дмитрий Сафронов выиграл золотую медаль в беге на 100 метров в категории T35 на Паралимпийских играх в Токио.

Он показал время 11,39 секунды, установив новый мировой рекорд. Серебряную медаль завоевал украинец Игорь Цветов (11,47). Третьим стал ещё один представитель России — Артём Калашян (11,75), четвёртым — Давид Джатиев (11,82).

Сафронов, Калашян и Джатиев выступают в соревнованиях для спортсменов с церебральным параличом и другими поражениями опорно-двигательного аппарата. При этом в ходе забегов они не используют коляски.