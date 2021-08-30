Пловец Мозговой принёс России 16-е золото на Паралимпиаде в Токио

Россиянин Богдан Мозговой завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров на спине в категории S9 на Паралимпийских играх в Токио.

В финале он показал результат 1 минута 1,65 секунды, побив паралимпийский рекорд. Серебро завоевал Егор Щелканов из Белоруссии, третьим стал австралиец Тимоти Ходж.

Мозговой выступает в соревнованиях для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В мае 20-летний атлет установил мировой рекорд (1 минута 1,16 секунды).