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Пловец Мозговой принёс России 16-е золото на Паралимпиаде в Токио

Всего в активе нашей команды 56 медалей. В общем зачёте она уступает только Китаю, Великобритании и США.

30 августа, 08:31

Фото © newsbash.ru

Россиянин Богдан Мозговой завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров на спине в категории S9 на Паралимпийских играх в Токио.

В финале он показал результат 1 минута 1,65 секунды, побив паралимпийский рекорд. Серебро завоевал Егор Щелканов из Белоруссии, третьим стал австралиец Тимоти Ходж.

Мозговой выступает в соревнованиях для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В мае 20-летний атлет установил мировой рекорд (1 минута 1,16 секунды).

Всего на счету россиян уже 55 наград на Паралимпиаде в Токио (16 золотых, 11 серебряных и 28 бронзовых). Наши атлеты занимают четвёртую позицию в общекомандном зачёте, уступая только Китаю, Великобритании и США.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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