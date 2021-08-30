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Россиянин Жданов выиграл четвёртую медаль в плавании на Паралимпийских играх в Токио

В его активе уже два золота и две бронзы. В общекомандном зачёте наши спортсмены находятся на четвёртой позиции.

30 августа, 08:45

Фото © Paralymp.ru

Российский пловец Роман Жданов выиграл бронзовую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем в категории S4 на Паралимпийских играх в Токио.

Он показал время 2 минуты 58,48 секунды. Золото с мировым рекордом завоевал Ами Омер Дадаон из Израиля (2.44,84). Вторым стал японец Такаюки Судзуки (2.55,15).

Для Жданова, выступающего в соревнованиях для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, медаль стала четвёртой на Играх в японской столице. Ранее он выиграл золото на дистанциях 50 метров брассом и 150 метров комплексным плаванием, а также бронзу на стометровке вольным стилем.

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На счету россиян стало 56 наград на Паралимпиаде в Токио (16 золотых, 11 серебряных и 29 бронзовых). Наши спортсмены занимают четвёртую позицию в общекомандном зачёте, уступая Китаю, Великобритании и США.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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