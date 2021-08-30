Россиянин Жданов выиграл четвёртую медаль в плавании на Паралимпийских играх в Токио

Российский пловец Роман Жданов выиграл бронзовую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем в категории S4 на Паралимпийских играх в Токио.

Он показал время 2 минуты 58,48 секунды. Золото с мировым рекордом завоевал Ами Омер Дадаон из Израиля (2.44,84). Вторым стал японец Такаюки Судзуки (2.55,15).

Для Жданова, выступающего в соревнованиях для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, медаль стала четвёртой на Играх в японской столице. Ранее он выиграл золото на дистанциях 50 метров брассом и 150 метров комплексным плаванием, а также бронзу на стометровке вольным стилем.