Вернулись на третье место: Прыгун Торсунов принёс России 18-е золото на Паралимпиаде в Токио
В общекомандном зачёте наши спортсмены уступают только Китаю и Великобритании.
Фото © Паралимпийский комитет России
Российский легкоатлет Евгений Торсунов выиграл золотую медаль в прыжках в длину в категории T36 на Паралимпийских играх в Токио.
В лучшей из шести своих попыток он показал результат 5,76 метра, установив новый паралимпийский рекорд. Серебряную медаль завоевал Уильям Стедман из Новой Зеландии (5,64). Третьим стал украинец Роман Павлик (5,63).
Торсунов выступает в соревнованиях для спортсменов с церебральным параличом и другими поражениями опорно-двигательного аппарата. В июне 2016 года он установил мировой рекорд, прыгнув на 5,93 метра.
На счету россиян стало 60 наград на Паралимпиаде в Токио (18 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая). Наши спортсмены вышли на третье место в общекомандном зачёте, опередив США. Впереди только Китай и Великобритания.
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