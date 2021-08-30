Российский легкоатлет Евгений Торсунов выиграл золотую медаль в прыжках в длину в категории T36 на Паралимпийских играх в Токио.

В лучшей из шести своих попыток он показал результат 5,76 метра, установив новый паралимпийский рекорд. Серебряную медаль завоевал Уильям Стедман из Новой Зеландии (5,64). Третьим стал украинец Роман Павлик (5,63).

Торсунов выступает в соревнованиях для спортсменов с церебральным параличом и другими поражениями опорно-двигательного аппарата. В июне 2016 года он установил мировой рекорд, прыгнув на 5,93 метра.