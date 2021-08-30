Российских паралимпийцев с почестями встретили в Шереметьево

На счету россиян уже 61 медаль на Паралимпиаде в Токио (19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая). Наши спортсмены в общекомандном зачёте идут третьими, уступая только Китаю и Великобритании.

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Российские паралимпийцы, ставшие победителями и призёрами на Играх в Токио, продолжают возвращаться на родину. Болельщики и родственники встретили спортсменов в столичном аэропорту Шереметьево.

Паралимпийский чемпион в толкании ядра Денис Гнездилов посвятил свою победу тренеру. Он сказал, что во время выступления громко кричал и сорвал голос.

"Голос сорвал, орал, кричал, побеждал. В последнюю попытку вложил всё, что есть, все силы. Мама очень плакала, до сих пор плачет. Братья и сёстры тоже радуются. Они знают, как долго я шёл к этой медали. Она тяжёлая по весу и так же тяжело мне досталась", — сказал Гнездилов.

Победитель Паралимпиады в Токио в командных соревнованиях по фехтованию на шпагах на колясках Артур Юсупов выразил благодарность своим родителям.

"Медаль посвящается моим родителям, которые меня родили, воспитали, сделали меня таким, какой я есть. Эмоции после победного укола? Это были крик и рык", — отметил Юсупов.