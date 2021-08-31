НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Российский велогонщик Асташов завоевал второе золото на Паралимпиаде

Также на счету спортсмена уже два мировых рекорда на этих соревнованиях. За успешные выступления ему пообещали квартиру.

31 августа, 00:28
<p>Фото © ТАСС / PA</p>

Фото © ТАСС / PA

Россиянин Михаил Асташов завоевал первое место на Паралимпийских играх в Токио в шоссейной велогонке с раздельным стартом. Паралимпиец прошёл 16 километров за 24 минуты и 53,37 секунды.

Михаил Асташов выступает в классе С1, где соревнуются спортсмены с ограниченными возможностями верхних и нижних конечностей, а также наиболее тяжёлыми неврологическими нарушениями.

Работавшему курьером велогонщику Асташову подарят квартиру за победу на Паралимпиаде

Работавшему курьером велогонщику Асташову подарят квартиру за победу на Паралимпиаде

Для Михаила это уже вторая золотая медаль Паралимпиады в Токио. Первую он получил в гонке преследования на дистанции 3000 метров. Также на его счету и мировые рекорды на этих соревнованиях.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В ПКР объяснили отказ украинского бегуна от фото с российскими паралимпийцами

вчера в 18:59

Российский велогонщик побил ещё один мировой рекорд на Паралимпиаде в Токио

27 августа, 04:36

"Самые ненужные люди": Как Хабиб и "Ак Барс" вышли на тропу войны с сексуальными девушками

вчера в 21:40

Врач дал советы, какие анализы следует сдать переболевшим ковидом

сегодня в 00:52

Министр заявил о возможном создании города-миллионника на Дальнем Востоке

сегодня в 00:47

Новости партнеров

Layer 1