Российский велогонщик Асташов завоевал второе золото на Паралимпиаде

Россиянин Михаил Асташов завоевал первое место на Паралимпийских играх в Токио в шоссейной велогонке с раздельным стартом. Паралимпиец прошёл 16 километров за 24 минуты и 53,37 секунды.

Михаил Асташов выступает в классе С1, где соревнуются спортсмены с ограниченными возможностями верхних и нижних конечностей, а также наиболее тяжёлыми неврологическими нарушениями.