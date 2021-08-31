Российский велогонщик Асташов завоевал второе золото на Паралимпиаде
Также на счету спортсмена уже два мировых рекорда на этих соревнованиях. За успешные выступления ему пообещали квартиру.
Фото © ТАСС / PA
Россиянин Михаил Асташов завоевал первое место на Паралимпийских играх в Токио в шоссейной велогонке с раздельным стартом. Паралимпиец прошёл 16 километров за 24 минуты и 53,37 секунды.
Михаил Асташов выступает в классе С1, где соревнуются спортсмены с ограниченными возможностями верхних и нижних конечностей, а также наиболее тяжёлыми неврологическими нарушениями.
Для Михаила это уже вторая золотая медаль Паралимпиады в Токио. Первую он получил в гонке преследования на дистанции 3000 метров. Также на его счету и мировые рекорды на этих соревнованиях.
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