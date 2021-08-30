Украинский бегун отказался от совместного фото с российскими паралимпийцами на церемонии награждения

Украинский легкоатлет Игорь Цветов, выигравший серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио в беге на 100 метров в классе Т35, на церемонии награждения отказался фотографироваться с соперниками из России.

Дмитрий Сафронов, выигравший забег с мировым рекордом, и финишировавший третьим Артём Калашян предложили Цветову сделать традиционный совместный снимок призёров. Однако украинский спортсмен к ним не подошёл, и россиянам пришлось фотографироваться вдвоём.

Ранее украинскую прыгунью в высоту Ярославу Магучих, выигравшую на Олимпиаде в Токио бронзовую медаль, затравили на родине за совместное фото с победительницей соревнований россиянкой Марией Ласицкене. 19-летнюю спортсменку пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Комментаторы даже спросили, не "печёт ли ей руку" флаг Незалежной.