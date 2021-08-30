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Украинский бегун отказался от совместного фото с российскими паралимпийцами на церемонии награждения

На соревнованиях в Токио он занял второе место, а россияне — первое и третье.

30 августа, 15:05
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ukrgorlovka/status/1432351670705561604/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ukrgorlovka</a></p>

Фото © Twitter / ukrgorlovka

Украинский легкоатлет Игорь Цветов, выигравший серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио в беге на 100 метров в классе Т35, на церемонии награждения отказался фотографироваться с соперниками из России.

Дмитрий Сафронов, выигравший забег с мировым рекордом, и финишировавший третьим Артём Калашян предложили Цветову сделать традиционный совместный снимок призёров. Однако украинский спортсмен к ним не подошёл, и россиянам пришлось фотографироваться вдвоём.

Ранее украинскую прыгунью в высоту Ярославу Магучих, выигравшую на Олимпиаде в Токио бронзовую медаль, затравили на родине за совместное фото с победительницей соревнований россиянкой Марией Ласицкене. 19-летнюю спортсменку пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Комментаторы даже спросили, не "печёт ли ей руку" флаг Незалежной.

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После шести соревновательных дней на счету российских спортсменов 61 медаль на Паралимпиаде в Токио (19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая). В общекомандном зачёте они идут третьими, уступая только Китаю и Великобритании. Украина занимает пятую позицию.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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