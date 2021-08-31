Российский паралимпиец-бегун завоевал золото в день рождения

Российский паралимпийский легкоатлет Антон Кулятин принёс в копилку сборной России золотую медаль в забеге на 1500 метров. Он принимал участие в соревновании среди спортсменов с нарушением зрения.

Тридцатилетний россиянин преодолел дистанцию в свой день рождения за 3 минуты 54,04 секунды. Второе место досталось бегуну из Туниса Руаю Жебабли с результатом 3.54,55. Это же расстояние за 3.54,69 прошёл австралиец Джарид Клиффорд — он занял третье место в забеге.

Россиянин Александр Костин финишировал четвёртым (3.55,57), Егор Шаров — пятым (3.56,36).

Кулятин является мастером спорта международного класса. Россиянин становился чемпионом Европы 2021 года, в 2019 году он занял второе место на чемпионате мира.