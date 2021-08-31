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Российский паралимпиец-бегун завоевал золото в день рождения

Медаль стране принёс Антон Кулятин. Он преодолел дистанцию за 3 минуты и 54,04 секунды.

31 августа, 01:49
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/anton_kuliatin/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">anton_kuliatin</a></p>

Фото © Instagram / anton_kuliatin

Российский паралимпийский легкоатлет Антон Кулятин принёс в копилку сборной России золотую медаль в забеге на 1500 метров. Он принимал участие в соревновании среди спортсменов с нарушением зрения.

Тридцатилетний россиянин преодолел дистанцию в свой день рождения за 3 минуты 54,04 секунды. Второе место досталось бегуну из Туниса Руаю Жебабли с результатом 3.54,55. Это же расстояние за 3.54,69 прошёл австралиец Джарид Клиффорд — он занял третье место в забеге.

Россиянин Александр Костин финишировал четвёртым (3.55,57), Егор Шаров — пятым (3.56,36).

Кулятин является мастером спорта международного класса. Россиянин становился чемпионом Европы 2021 года, в 2019 году он занял второе место на чемпионате мира.

Российских паралимпийцев триумфально встретили в Шереметьево

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Сейчас сборная России вернулась на третье место в общем зачёте Паралимпиады в Токио. В шестой день соревнований наши спортсмены выиграли четыре золотые медали, две из них — с мировыми рекордами.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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