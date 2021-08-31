Стала известна сумма трансфера Роналду в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" заплатит "Ювентусу" 15 миллионов евро за пять лет за трансфер португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщается на сайте "старой Синьоры".

Кроме того, сумма может увеличиться ещё на восемь миллионов евро при достижении определённых спортивных результатов.