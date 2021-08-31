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Стала известна сумма трансфера Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Португалец присоединился к красным дьяволам спустя 12 лет после ухода в мадридский "Реал".

31 августа, 08:03
<p>Фото © ТАСС / EPA / HUGO DELGADO</p>

Фото © ТАСС / EPA / HUGO DELGADO

"Манчестер Юнайтед" заплатит "Ювентусу" 15 миллионов евро за пять лет за трансфер португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщается на сайте "старой Синьоры".

Кроме того, сумма может увеличиться ещё на восемь миллионов евро при достижении определённых спортивных результатов.

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Ранее Лайф сообщал, что "Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Криштиану Роналду спустя 12 лет после его ухода в мадридский "Реал".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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