Главный тренер омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" канадец Боб Хартли признался, что его отношение к России сильно поменялось. Свою ошибку он понял, лишь решившись поработать в РФ.

"Ещё до "Авангарда" у меня было четыре-пять предложений от клубов КХЛ, и я отказывал из-за каких-то предрассудков или неправильного восприятия. Но, пожив и поработав в России, я понял, что мне не на что жаловаться", — приводит слова Хартли официальный сайт "ястребов".

Он рассказал, что в России его устраивает всё: быт, люди, окружение, еда. Наставник с юмором подчёркивает, что и жена с ним здесь, в России, хорошо проводит время.

"Мне повезло работать в отличном клубе, и я понял, что дело не в национальностях", — заявил Хартли.