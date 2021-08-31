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"Мне не на что жаловаться": Канадский тренер "Авангарда" признал, что ошибался насчёт России

Теперь Боб Хартли считает, что ему повезло. Он понял, что был во власти предрассудков и неправильного восприятия.

31 августа, 04:54
<p>Боб Хартли. Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Боб Хартли. Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Главный тренер омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" канадец Боб Хартли признался, что его отношение к России сильно поменялось. Свою ошибку он понял, лишь решившись поработать в РФ.

"Ещё до "Авангарда" у меня было четыре-пять предложений от клубов КХЛ, и я отказывал из-за каких-то предрассудков или неправильного восприятия. Но, пожив и поработав в России, я понял, что мне не на что жаловаться", — приводит слова Хартли официальный сайт "ястребов".

Он рассказал, что в России его устраивает всё: быт, люди, окружение, еда. Наставник с юмором подчёркивает, что и жена с ним здесь, в России, хорошо проводит время.

"Мне повезло работать в отличном клубе, и я понял, что дело не в национальностях", — заявил Хартли.

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А не так давно и Вин Дизель рассказал, за что обожает Россию. Актёр признался, что мечтает о том, чтобы одну из частей "Форсажа" сняли в Москве.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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