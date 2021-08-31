Земляне стали терять интерес к роскоши на фоне пандемии

На три тысячи евро снизился за пандемийный год средний чек на роскошь в мире, теперь он составляет 33 тысячи евро. Общий объём рынка также упал — практически вдвое, с 966 до 581 миллиарда евро. Однако эксперты прогнозируют восстановление допандемийного уровня рынка уже к 2022 году, когда объём потребления в этом сегменте вырастет до 1,02 триллиона евро, прогнозирует BCG.

Из 12 тысяч опрошенных покупателей предметов роскоши на 12 основных рынках (в том числе в США, Китае, России и ОАЭ) только четверть (24%) собирается увеличить роскошное потребление после завершения пандемии. Но и это больше, чем год назад (16%). При этом локомотивом рынка предметов и впечатлений класса люкс станут миллениалы и зумеры (родившиеся в XXI веке).

"Люксовым брендам стоит принять во внимание тенденции этих поколений, в частности внимание к ценностям, декларируемым брендами с точки зрения экологичности и инклюзивности", — цитирует специалистов BCG и Altagamma РБК.

Аналитики отмечают, что опрошенные россияне планируют в ближайшие два-три года копить. Эксперты призывают ретейлеров быть бдительнее: скорее всего, россияне будут закупаться за рубежом после снятия пандемийных ограничений.