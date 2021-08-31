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"Жизнь одна, кайфуй": Поклонники Бузовой устроили тату-флешмоб с крылатой фразой инста-дивы

Мастер рассказала об ажиотажном спросе на нательные рисунки с девизом из монолога экс-участницы "Дома-2".

31 августа, 03:47
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=6600695683289783&set=t.100044206071211&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ольга Бузова</a></p>

Фото © Facebook / Ольга Бузова

Поклонники Бузовой устроили тату-флешмоб с крылатой фразой инста-дивы. Фото © Instagram / Ольга Бузова

Поклонники Бузовой устроили тату-флешмоб с крылатой фразой инста-дивы. Фото © Instagram / Ольга Бузова

Поклонники поющей телеведущей, блогерши Ольги Бузовой устроили тату-флешмоб, набивая на теле её крылатую фразу, произнесённую во время презентации шоу в Москве. Тогда она прокричала: "Никогда ничего не бойтесь! Живите здесь и сейчас! Кайфуйте! Жизнь одна!"

"Сейчас действительно огромный бум на такую татуировку. Причём с просьбой набить её приходят люди совершенно разного возраста и [обоего] пола. Больше всего просьб набить фразу "Жизнь одна, кайфуйте!" на запястье у парней и на лопатке, а также на ключицах и под грудью у девушек", — цитирует "Стархит" тату-мастера Марину Крассовку.

По словам мастера, такой рисунок она набивает по несколько десятков раз в неделю. Сама Бузова в беседе с изданием призналась, что у неё также есть несколько татуировок. Щиколотку правой ноги украшает созвездие, между лопаток — цитата о любви, а на запястьях рук красуются инициалы самой Ольги и знак бесконечности.

Бузова показала фото со съёмок "X-фактора" в Минске и разозлила фолловеров "наготой"

Бузова показала фото со съёмок "X-фактора" в Минске и разозлила фолловеров "наготой"

Ранее Лайф писал, что Бузова покорила фанатов образом невесты на "Новой волне". Экс-участница "Дома-2" появилась на красной дорожке в изысканном вечернем наряде, который восхитил поклонников своей сдержанностью.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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