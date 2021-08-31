Поклонники Бузовой устроили тату-флешмоб с крылатой фразой инста-дивы. Фото © Instagram / Ольга Бузова

Поклонники поющей телеведущей, блогерши Ольги Бузовой устроили тату-флешмоб, набивая на теле её крылатую фразу, произнесённую во время презентации шоу в Москве. Тогда она прокричала: "Никогда ничего не бойтесь! Живите здесь и сейчас! Кайфуйте! Жизнь одна!"

"Сейчас действительно огромный бум на такую татуировку. Причём с просьбой набить её приходят люди совершенно разного возраста и [обоего] пола. Больше всего просьб набить фразу "Жизнь одна, кайфуйте!" на запястье у парней и на лопатке, а также на ключицах и под грудью у девушек", — цитирует "Стархит" тату-мастера Марину Крассовку.

По словам мастера, такой рисунок она набивает по несколько десятков раз в неделю. Сама Бузова в беседе с изданием призналась, что у неё также есть несколько татуировок. Щиколотку правой ноги украшает созвездие, между лопаток — цитата о любви, а на запястьях рук красуются инициалы самой Ольги и знак бесконечности.