По-настоящему летнюю погоду пообещали москвичам в последний день августа
В столичном регионе ожидается переменная облачность, а давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
Фото © ТАСС / Андрей Любимов
Облачно, без осадков, температура воздуха до 26 градусов будет 31 августа в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
"Днём в Москве будет от 24 до 26 градусов тепла, в ночь на 1 сентября температура опустится до 15 градусов. В Подмосковье воздух прогреется до 27 градусов тепла, в ночные часы похолодает до 12 градусов", — говорится в сообщении.
Скорость восточного ветра не превысит во вторник 10 м/с. Атмосферное давление составит в столичном регионе 746 мм ртутного столба.
Ранее были перечислены 11 регионов России, где ожидается первый снег в начале сентября. Также синоптики предупредили метеозависимых россиян о "барическом дне" из-за резкой смены погоды.
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