По-настоящему летнюю погоду пообещали москвичам в последний день августа

Облачно, без осадков, температура воздуха до 26 градусов будет 31 августа в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Днём в Москве будет от 24 до 26 градусов тепла, в ночь на 1 сентября температура опустится до 15 градусов. В Подмосковье воздух прогреется до 27 градусов тепла, в ночные часы похолодает до 12 градусов", — говорится в сообщении.

Скорость восточного ветра не превысит во вторник 10 м/с. Атмосферное давление составит в столичном регионе 746 мм ртутного столба.