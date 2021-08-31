Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США для переговоров с американским коллегой Джо Байденом. Лидер республики уверен, что их встреча "будет содержательной".

"Впереди обсуждение важных вопросов стратегического партнёрства Украины и США", — говорится в сообщении на странице Зеленского в "Инстаграме".

Одни подписчики пожелали успехов на переговорах и написали: "С Богом". Другие призвали не тешить себя надеждами.

Ранее политолог Андрей Манойло раскрыл истинные причины встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне. От такого мероприятия может сложиться иллюзия, что равный встречается с равным, заметил доктор политических наук.