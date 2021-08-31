"Встреча будет содержательной": Зеленский прибыл в США для переговоров с Джо Байденом
Лидер Незалежной отметил, что коллегам предстоит обсуждение важных вопросов стратегического партнёрства.
Фото © instagram / zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США для переговоров с американским коллегой Джо Байденом. Лидер республики уверен, что их встреча "будет содержательной".
"Впереди обсуждение важных вопросов стратегического партнёрства Украины и США", — говорится в сообщении на странице Зеленского в "Инстаграме".
Одни подписчики пожелали успехов на переговорах и написали: "С Богом". Другие призвали не тешить себя надеждами.
Ранее политолог Андрей Манойло раскрыл истинные причины встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне. От такого мероприятия может сложиться иллюзия, что равный встречается с равным, заметил доктор политических наук.
Напомним, встреча Зеленского и Байдена ранее была перенесена с 31 августа на 1 сентября. Стоит отметить, что дату переговоров лидеров двух стран меняли не один раз. Изначально визит украинского президента в США должен был состояться 30 августа, однако затем его перенесли. В Белом доме подтвердили перенос переговоров Зеленского и Байдена на первый день осени.
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