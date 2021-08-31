Россиян предупредили об опасности штамма коронавируса "дельта" для детей
При каких-то отклонениях в здоровье подрастающего поколения он способен вызывать в том числе постковидный синдром.
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По мере того как всё большее распространение получает "индийский" штамм коронавируса, постепенно стираются возрастные различия: дети тоже подвергаются опасности. Об этом заявили медики.
"Сейчас различия постепенно стираются в связи с преобладающим дельта-штаммом SARS-CoV-2. Дети также болеют более тяжело, чем, например, год назад. Особенно если у детей уже есть фоновая патология, например эндокринологическая", — сказал РИА "Новости" врач-инфекционист Андрей Поздняков.
По его словам, сказывается рост числа детей с избыточной массой тела, нарушением обмена глюкозы. Подобные проблемы со здоровьем приводят к тому, что у несовершеннолетних случаются даже постковидные осложнения. Например, мультисистемный воспалительный синдром.
"Таким образом, различия в тяжести заболевания между детьми и взрослыми, к сожалению, постепенно нивелируются. Хотя процент лёгких форм и у детей, и у взрослых выше, чем тяжёлых", — добавил Позднняков.
Врач-эпидемиолог Дарья Тихонова добавила, что в профилактике ковида, в том числе для детей, ничего принципиально не изменилось. По-прежнему нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты, следить за соблюдением личной гигиены.
Ранее учёные выяснили, что людей, заражённых штаммом "дельта", госпитализируют в два раза чаще, чем тех, кто заразился первоначальным вариантом вируса или иными видами мутации.
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