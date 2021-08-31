НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россиян предупредили об опасности штамма коронавируса "дельта" для детей

При каких-то отклонениях в здоровье подрастающего поколения он способен вызывать в том числе постковидный синдром.

31 августа, 02:45
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

По мере того как всё большее распространение получает "индийский" штамм коронавируса, постепенно стираются возрастные различия: дети тоже подвергаются опасности. Об этом заявили медики.

"Сейчас различия постепенно стираются в связи с преобладающим дельта-штаммом SARS-CoV-2. Дети также болеют более тяжело, чем, например, год назад. Особенно если у детей уже есть фоновая патология, например эндокринологическая", — сказал РИА "Новости" врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По его словам, сказывается рост числа детей с избыточной массой тела, нарушением обмена глюкозы. Подобные проблемы со здоровьем приводят к тому, что у несовершеннолетних случаются даже постковидные осложнения. Например, мультисистемный воспалительный синдром.

"Таким образом, различия в тяжести заболевания между детьми и взрослыми, к сожалению, постепенно нивелируются. Хотя процент лёгких форм и у детей, и у взрослых выше, чем тяжёлых", — добавил Позднняков.

Новый "скоростной" штамм коронавируса обнаружили в ЮАР

Новый "скоростной" штамм коронавируса обнаружили в ЮАР

Врач-эпидемиолог Дарья Тихонова добавила, что в профилактике ковида, в том числе для детей, ничего принципиально не изменилось. По-прежнему нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты, следить за соблюдением личной гигиены.

Ранее учёные выяснили, что людей, заражённых штаммом "дельта", госпитализируют в два раза чаще, чем тех, кто заразился первоначальным вариантом вируса или иными видами мутации.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Врач дал советы, какие анализы следует сдать переболевшим ковидом

сегодня в 00:52

Врач рассказал, может ли прививка от гриппа усилить защиту от ковида

вчера в 22:46

"Жизнь одна, кайфуй": Поклонники Бузовой устроили тату-флешмоб с крылатой фразой инстадивы

сегодня в 03:47

По-настоящему летнюю погоду пообещали москвичам в последний день августа

сегодня в 03:42

На Сахалине задержали наркоторговцев с грузом на 50 миллионов рублей

сегодня в 03:38

Новости партнеров

Layer 1