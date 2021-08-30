Новый "скоростной" штамм коронавируса обнаружили в ЮАР

Южноафриканские учёные обнаружили новый штамм коронавируса, который распространяется со скоростью, характерной для наиболее опасных штаммов "бета" и "дельта". Результаты соответствующего исследования опубликованы на портале medRxiv.

Появление нового образца стало результатом ускоренной мутации вируса, что было также характерно для появления "альфа", "бета" и "гамма"-штаммов. Скорость этих процессов составляет приблизительно 41,8 раза в год, что в 1,7 раза быстрее темпов естественной мутации SARS-CoV-2, отмечают исследователи.

Кроме того, учёные отмечают, что 52% спайковых мутаций нового штамма ранее были обнаружены в других открытых штаммах. Некоторые из них связаны с повышенной трансмиссивностью и повышением устойчивости к иммунитету.

Ранее учёные выяснили, что людей, заражённых новым индийским штаммом ("дельта"), госпитализируют в два раза чаще, чем тех, кто заразился первоначальным вариантом вируса или иными видами мутации.

Между тем инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова Оксана Станевич рассказала, какое свойство индийского штамма коронавируса её удивило. По словам медика, эта мутация уже вытеснила все другие варианты в Москве и Санкт-Петербурге.