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Новый "скоростной" штамм коронавируса обнаружили в ЮАР

Он способен меняться чаще сорока раз в год, что в 1,7 раза быстрее темпов естественной мутации SARS-CoV-2.

30 августа, 15:36

Фото © Pexels

Южноафриканские учёные обнаружили новый штамм коронавируса, который распространяется со скоростью, характерной для наиболее опасных штаммов "бета" и "дельта". Результаты соответствующего исследования опубликованы на портале medRxiv.

Появление нового образца стало результатом ускоренной мутации вируса, что было также характерно для появления "альфа", "бета" и "гамма"-штаммов. Скорость этих процессов составляет приблизительно 41,8 раза в год, что в 1,7 раза быстрее темпов естественной мутации SARS-CoV-2, отмечают исследователи.

Кроме того, учёные отмечают, что 52% спайковых мутаций нового штамма ранее были обнаружены в других открытых штаммах. Некоторые из них связаны с повышенной трансмиссивностью и повышением устойчивости к иммунитету.

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Ранее учёные выяснили, что людей, заражённых новым индийским штаммом ("дельта"), госпитализируют в два раза чаще, чем тех, кто заразился первоначальным вариантом вируса или иными видами мутации.

Между тем инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова Оксана Станевич рассказала, какое свойство индийского штамма коронавируса её удивило. По словам медика, эта мутация уже вытеснила все другие варианты в Москве и Санкт-Петербурге.

Лайф уже сообщал, что за минувшие сутки в России выявили 18 325 новых случаев коронавируса — это минимум с 23 июня. Наибольшее число заражённых было выявлено в Москве. Там со вчерашнего дня CoViD-19 подтвердился у 1424 человек. Следом за столицей идут Московская область (858) и Санкт-Петербург (549). При этом выздоровело за те же сутки 14 180 человек, отметили в штабе.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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