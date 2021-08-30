В России за сутки выявили минимум случаев ковида с 23 июня

За минувшие сутки в России выявили 18 325 новых случаев коронавируса — это минимум с 23 июня. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Наибольшее число заражённых было выявлено в Москве. Там со вчерашнего дня CoViD-19 подтвердился у 1424 человек. Следом за столицей идут Московская область (858) и Санкт-Петербург (549). При этом выздоровело за те же сутки 14 180 человек, отметили в штабе.

Также за сутки зафиксировано 792 смерти пациентов с CoViD-19. За всё время в стране от коронавируса скончалось 182 429 человек. Всего в России с начала пандемии нарастающим итогом выявлено 6 901 152 случая ковида в 85 регионах.