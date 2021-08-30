Употребление некоторых продуктов перед прививкой от коронавируса может привести к плохому самочувствию после неё, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов.

По словам специалиста, специальная подготовка к вакцинации от CoViD-19 не нужна. Однако если за несколько дней скорректировать питание, то вероятность побочных эффектов снизится.

"Во-первых, не надо есть ничего, что вызывает у вас аллергию. Никакой новой пищи не пробовать, есть только то, к чему вы уже давно привыкли, вплоть до конкретной марки колбасы или молока. Без экспериментов, без диковинки, без чего-то экзотического. Во-вторых, не надо переедать, потому что это удар по иммунной системе", — сказал врач.

Харлов добавил, что важно перед прививкой ограничить блюда, содержащие в большом количестве углеводы. Сладкое — это табу перед прививкой. Чем ниже сахар, тем быстрее пройдут побочные эффекты. Потребление большинства фруктов тоже нужно сократить, но при этом можно оставить цитрусовые: лимон, лайм, грейпфрут. А отказаться лучше от банана, винограда, дыни и арбуза.

Медик посоветовал придерживаться этих правил питания и в течение двух недель после прививки, пока формируется первичный иммунный ответ.